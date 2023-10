TG Biberach knackt schwere Auswärtsnuss

Die Bezirksliga-Handballer der TG Biberach haben das Auswärtsspiel beim Mitabsteiger SC Lehr souverän mit 35:29 (20:15) gewonnen. Mit nun 6:0 Punkten und Tabellenplatz zwei ist der TG der Start in die Saison sehr gut geglückt.

TG kippt die Partie

Auswärtsspiele beim Sportclub in Lehr sind seit eh und je sehr schwer. Denn traditionell wird in der Sporthalle in Ulm-Nord ohne Harz gespielt, was dem SCL regelmäßig eine große Anzahl an Punkten einbringt. Nicht so aber diesmal. Los ging es mit einem Treffer von Mihai Sandu, der letztlich insgesamt sechs Mal treffen sollte.

Danach ging aber zunächst der Gastgeber in Führung (2:1, 3:2) und hielt diese bis zum 13:11 (18.). Dann kippte die TG durch eine 5:0-Lauf nach Toren von Bogdan Botezatu, Florian Kärcher und Linus Meinhardt die Partie. Die Biberacher spielten in der Folge clever im Angriff und hatten eine recht gute Wurfquote. Mit einer 20:15-Führung ging die TG in die Pause.

Gute Leistung der Torhüter

Costel Manea und Tobias Baumgart, die diesmal auf der Bank das Sagen hatten, motivierten das Team in der Kabine nochmals, konzentriert zu bleiben. Genau das sollte gelingen. Auch Dank einer tollen Teamleistung kamen die Gastgeber nicht mehr näher als auf drei Tore heran. Hinten zeigten die Torhüter eine gute Leistung und vorn waren vor allem Botezatu (7), Sandu (6) und Kärcher (5) torgefährlich. Am Ende siegte die TG mit 35:29.

„Es war eine ganz starke Teamleistung, außerdem haben wir insgesamt sehr clever gespielt, so wie es bei einem Spiel in Lehr sein muss“, bilanzierte Baumgart.

Am nächsten Samstag empfängt die TG Biberach den HC Lustenau (Anwurf: 19.30 Uhr).

Die Statistik zum Spiel:

SC Lehr ‐ TG Biberach 29:35 (15:20). TG: Schätzle, Andreescu ‐ Botezatu (7 Tore), Sandu (6), Kärcher (5), Hadzic (4), Meinhardt (3), Manea (3), Streitlein (2), Schoger (2), Düsterer (2), D. Krais (1), Utz, Röhrig.