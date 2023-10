TG Biberach kassiert klare Auswärtsniederlage

Eine deutliche 13:31 (3:18)-Niederlage bei der HSG Fridingen/Mühlheim haben die Handballerinnen der TG Biberach in der Vorrundengruppe A der Baden-Württemberg-Oberliga einstecken müssen. Nach einer völlig verkorksten ersten Halbzeit zeigte die TG dabei in der zweiten eine gute Reaktion. In der Tabelle belegt Biberach mit nun 0:10 Punkte weiter den letzten Platz.

TG-Legende hilft aus

Wie in den vergangenen Spielen reiste die TG auch dieses Mal nicht mit voller Kapelle zum Spiel nach Mühlheim. Torhüterin Fanni Farkas-Szebelledy konnte krankheitsbedingt nicht auflaufen und so wurde die A-Jugendliche Livia Kunz durch TG-Legende Marion Waibel unterstützt.

Vermasselter Start

Den Start in die Partie vermasselt Biberach gründlich. Die TG lag bereits mit 0:5 zurück, ehe Jessica Haas das erste Tor für die Gäste erzielte. Überhaupt war es nicht die Halbzeit der Biberacherinnen. Im Angriff wurden zahlreiche Torchancen vergeben und in der Abwehr fehlte zunächst der Zugriff.

Weitere Treffer von Haas und Yvonne Schneider sorgten für den 3:8-Zwischenstand (11.). Dies sollten die einzigen Tore der TG in Durchgang eins bleiben. Zwar hielt Biberach auch in der Folge in der Abwehr insgesamt gut mit, konnte sich im Angriff aber viel zu selten dafür belohnen. Mit einem 3:18-Rückstand ging es für die Gäste in die Pause.

Biberacherinnen wirken bissiger und griffiger

In der Kabine schien das TG-Trainergespann Markus Klemencic-Müller/Tobias Hermann dann aber die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die zweite Halbzeit sollte deutlich besser werden. Lissy Branz, Nadja Math und Anne Münzer erzielten Tore und überhaupt wirkte das Spiel der Biberacherinnen bissiger und griffiger.

Den großen Rückstand konnte die TG zwar nicht mehr aufholen, doch musste sich Biberach im zweiten Durchgang lediglich mit 10:13 geschlagen geben. Der Endstand lautete allerdings 31:13 für die HSG Fridingen/Mühlheim.

Heimspiel am Samstag

Nach der Partie herrschte Ernüchterung bei der TG, doch gerade auf Halbzeit zwei kann man aufbauen. Immer wieder gab es in den vergangenen Spielen Phasen, in denen man sehr gut dagegenhalten konnte. Diese gilt es aus TG-Sicht nun nach und nach zu verlängern und alle Spielerinnen konstant fit zu bekommen und jedes Spiel für die eigene Entwicklung zu nutzen. „Aktuell tun wir uns schwer, doch das wollen wir nach und nach ganz konzentriert ändern“, so Co-Trainer Tobias Hermann nach der Partie.

Am kommenden Samstag empfängt die TG Biberach nun die HSG Leinfelden-Echterdingen (Anwurf: 17.30 Uhr).

Die Statistik zum Spiel:

HSG Fridingen/Mühlheim ‐ TG Biberach 31:13 (18:3). TG: Kunz, M. Waibel ‐ Math (3 Tore), L. Branz (3), Münzer (2), Haas (2), Schneider (1), Knobel (1), Haberbosch (1), Riedmüller, Krais, Hess, Herth, Hardegger, A. Branz, Bisca.