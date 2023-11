TG Biberach kassiert herbe Niederlage

Der Aufsteiger TG Biberach wartet in der Frauen-Handball-Oberliga weiter auf den ersten Punktgewinn. Das Team von Cheftrainer Markus Klemencic-Müller kassierte zum Rückrundenstart in der Vorrundengruppe A im Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen II eine herbe 16:31 (8:17)-Niederlage. Mit nun 0:14 Punkten rangiert Biberach weiter am Tabellenende.

Unterschiedliche Gemütslagen

„Wir sind alle enttäuscht über die Niederlage. Wir haben viele technische Fehler gemacht. Das hat uns das Genick gebrochen. Auch das Tempo nach vorn hat gefehlt“, sagte die 24-jährige TG-Rückraumspielerin Yvonne Schneider nach dem Spiel. „Wir haben trotzdem als Team agiert und das ist das Wichtigste. Wir werden den Kopf nicht hängen lassen und weiter konzentriert arbeiten. Irgendwann werden wir die Niederlagenserie brechen.“

„Die Mädels können mehr. Co-Trainer Tobias Hermann und ich können uns nicht erklären, warum es solche Schwankungen gibt. Vorletzte Woche gegen den Tabellenführer war es super“, analysierte TG-Chefcoach Klemencic-Müller. „Es hat diesmal an Aggressivität in der Abwehr gefehlt. 31 Gegentore sind zu viel. Und im Angriff hat es einfach zu oft am Mut gefehlt und es gab zu viele Fehler.“

Deutlich besser war die Stimmungslage im Lager der Göppingerinnen. „Wir haben eine konzentrierte Leistung abgeliefert. Ich bin sehr zufrieden mit den Mädels“, bilanzierte Frisch-Auf-Trainerin Julia Bauer. „Die Abwehr stand gut und der Tempogegenstoß war auch gut.“

Fehlende Durchschlagskraft im Angriff

Die 200 Zuschauer in der Mali-Sporthalle sahen zunächst, wie die TG Biberach durch Nadja Math mit 1:0 in Führung ging (2.). Es war das einzige Mal, dass die Gastgeberinnen vorn liegen sollten. In der Folge gingen die Biberacherinnen zwar engagiert zu Werke, bekamen allerdings nicht genug Zugriff in der Abwehr.

Im Angriff fehlte der TG gegen die stabile Deckung der Gäste die Durchschlagskraft, hinzu gesellten sich Fehlpässe und Ballverluste durch technische Fehler. Dadurch kamen die Gäste immer wieder zu schnellen Tempogegenstößen, die sie konsequent verwerteten. Über 4:1 (8.), 13:6 (23.) und 15:7 (28.) setzten sich die Göppingerinnen bis auf 17:8 zur Pause ab.

TG-Torhüterin verhindert höhere Niederlage

Nach dem Seitenwechsel erwischte die TG einen guten Start und verkürzte durch zwei Tore von Yvonne Schneider auf 10:17 (32.). Danach bot sich den Zuschauern dasselbe Bild wie in Hälfte eins, die Biberacherinnen agierten zu fehlerhaft im Angriff und nicht griffig genug in der Abwehr.

24:13 lautete der Spielstand für die Gäste nach 44 Minuten. Während die TG danach noch drei Tore erzielte, waren es deren sieben für Göppingen II zum Endstand von 16:31 aus Biberacher Sicht. TG-Torhüterin Fanni Farkas-Szebelledy sorgte in Hälfte zwei mit einigen Paraden dafür, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel.

Auswärtsspiel in Nürtingen steht an

„Jetzt heißt es Mund abputzen und die Woche über wieder gut trainieren“, richtete TG-Chefcoach Klemencic-Müller den Blick nach vorn. Am kommenden Samstag (Anpfiff: 15 Uhr) gastiert Biberach beim Tabellenvierten TG Nürtingen II, gegen den es in der Vorrunde eine 17:25-Niederlage gegeben hatte.

„Gegen Nürtingen II wird es wieder schwer. Da müssen wir uns steigern. Wir werden auf jeden Fall wieder alles reinschmeißen“, so Klemencic-Müller.

Die Statistik zum Spiel:

TG Biberach ‐ Frisch Auf Göppingen II 16:31 (8:17). TG: Szabo, Farkas-Szebelledy ‐ S. Hardegger (2 Tore), Münzer (2), Haas (1), Bisca (1), Haberbosch, Krais (1), Math (4/1 davon per Siebenmeter), A. Branz (1), L. Branz, Knobel (1), Groner, Herth (1), Riedmüller, Schneider (2).