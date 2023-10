TG Biberach ist in Nürtingen gefordert

Für die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach steht am Samstag das zweite Auswärtsspiel der Saison gegen die TG Nürtingen an. Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Sporthalle des Hölderlin-Gymnasiums.

Nachdem die Neckarstädterinnen in der vergangenen Saison ihren Platz in der Oberliga beim Relegationsturnier der Oberliga/Landesliga verteidigen konnten, starteten sie mit einem 3:1-Sieg gegen den SSV Ulm 1846 und einer knappen 2:3-Niederlage gegen den TV Rottenburg in die Saison. Damit findet sich Nürtingen aktuell auf Tabellenplatz fünf wieder.

Die Biberacherinnen, die nach zwei Siegen in zwei Spielen mit einem Punkt mehr nur einen Tabellenplatz vor dem kommenden Gegner liegen, reisen mit dem Ziel an, an die gute Leistung des vergangenen Heimspiels gegen den SSV Ulm 1846 anzuschließen. Die Euphorie und Konsequenz in den eigenen Spielaktionen soll dabei weiter ausgebaut werden. Vor allem im Bereich der Block- und Feldabwehrarbeit konnten die Biberacherinnen in den beiden ersten Spielen durch einen großen Kampfgeist überzeugen.

Eine konsequente Abwehrarbeit wird auch gegen Nürtingen notwendig sein, um ein sauberes Spiel aufbauen und sich mit einem Sieg weitere Punkte sichern zu können. Zuspielerin Franziska Arendt (Foto: TG) fordert zudem den selben Teamgeist wie bisher ein. „Ich hoffe und wünsche mir, dass wir weiterhin so gut als Team harmonieren, zusammenarbeiten und uns auf dem Feld gegenseitig unterstützen“, sagt sie. „Dann ist alles möglich.“