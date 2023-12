TG Biberach ist in Herrenberg gefordert

Das elfte Oberligaspiel führt die personell arg gebeutelten Handballerinnen der TG Biberach in der Vorrundengruppe A am Samstag nach Herrenberg zum aktuellen Tabellendritten. Nach der Heimniederlage gegen die HSG Fridingen/Mühlheim (23:29) will das Tabellenschlusslicht nun eine Reaktion zeigen und die Gastgeberinnen so lange es geht ärgern. Anpfiff ist um 20 Uhr.

Für die Herrenbergerinnen läuft die Oberligasaison nach wie vor richtig gut. Mit 13:7 Zählern steht die SG auf Platz drei, beim Blick auf die Minuspunkte sogar auf Rang zwei mit einem Spiel weniger als der Zweite FA Göppingen II (14:8 Punkte) und der Spitzenreiter HSG Leinfelden-Echterdingen (18:4 Punkte). Zuletzt konnte Herrenberg eben diese HSG mit 31:24 besiegen und damit ein deutliches Ausrufezeichen setzen. Davor gelang der SG gegen Göppingen II ein 26:26-Unentschieden.

Die Biberacherinnen haben ihrerseits aktuell ganz andere Baustellen. Zu dem langfristigen Ausfall von Torhüterin Andrea Bretzel, die seit dem ersten Saisonspiel fehlt, gesellt sich nun auch Yvonne Schneider, die sich vor Wochenfrist am Knie verletzte und länger ausfallen wird. Dazu ist die ein oder andere Spielerin angeschlagen. Eine nicht einfache Situation, die das Trainergespann Klemencic-Müller/Hermann lösen muss.

Sportlich zeigte die Entwicklung der TG klar nach oben. Beim Unentschieden in Nürtingen holte Biberach den ersten Oberligapunkt überhaupt und war auch sonst immer wieder nah dran an den Gegnern. Es scheint, als wäre die TG langsam in der Liga angekommen. Umso schwerer wiegt daher die Verletzung von Schneider, die sowohl im Angriff als auch in der Abwehr zu den Säulen des TG-Spiels zählt. Nun gilt es für die Biberacherinnen, noch enger zusammenzurücken und in Herrenberg als noch eingeschworenere Truppe aufzutreten. Ziel wird es sein, hinten möglichst gut zu stehen und so lange wie möglich am Gegner dranzubleiben.