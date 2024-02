TG Biberach ist in der Landeshauptstadt gefordert

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach treten am Samstag in der Landeshauptstadt beim TSV G.A. Stuttgart II an. Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Allianzsporthalle.

Nicht zu unterschätzen

Die Stuttgarterinnen belegen derzeit mit 19 Punkten den sechsten Platz der Oberliga. Die TG rangiert nach wie vor mit 14 Zählern mehr auf Platz vier. Trotz des deutlichen Punktunterschiedes dürfen die Landeshauptstädterinnen keinesfalls unterschätzt werden.

Nach einer durchwachsenen Hinrunde konnten sie in der Rückrunde unter anderem gegen die Topteams aus Rottenburg und Reutlingen punkten und unterlagen jeweils nur knapp im Tiebreak. Am vergangenen Wochenende musste Stuttgart II allerdings eine 1:3-Niederlage gegen die TG Nürtingen hinnehmen.

Klare Kräfteverhältnisse im Hinrundenspiel

Die Biberacherinnen fahren hingegen mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg gegen die SG Volley Alb/Brenztal im Rücken nach Stuttgart. Im Hinrundenspiel kurz vor Weihnachten behielten die Biberacherinnen vor heimischem Publikum die Oberhand und überzeugten mit einem souveränen 3:0-Sieg. Die Satzergebnisse - 25:21, 25:9, 25:18 - spiegeln die damaligen Kräfteverhältnisse wider.

Gegen den TSV G.A. Stuttgart II will die TG hochkonzentriert in das Spiel starten und erneut von Anfang an die Zügel in die Hand nehmen. „Wir dürfen die Stuttgarterinnen auf keinen Fall unterschätzen. Immerhin haben sie schon öfters gezeigt, dass sie einen schlechten Start zu ihren Gunsten drehen können. Wir wollen uns noch Platz drei erspielen und mit diesem Ziel vor Augen dürfen wir keinen Punkt mehr liegen lassen“, so Außenangreiferin Marina Winter. Platz drei belegt aktuell die TSG Reutlingen (34 Punkte), Tabellenzweiter ist der TV Rottenburg (35 Punkte).

Feldabwehr und Variabilität im Angriff im Fokus

Der Fokus in den Trainingseinheiten unter der Woche lag bei den Biberacherinnen auf der Optimierung der Feldabwehr sowie der Variabilität im Angriff. Die Trainingsleistung gilt es nun auch gegen Stuttgart II abzurufen und auf das Feld zu bringen.