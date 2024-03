TG Biberach ist im Topspiel gefordert

Für die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach steht am Samstag das vorletzte Heimspiel der Saison an. Dabei trifft das Team von Chefcoach Dirk Lafarre auf die TSG Reutlingen in der Wilhelm-Leger-Halle. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Das Aufeinandertreffen hat Topspiel-Charakter. Die TSG Reutlingen hat als Tabellenzweiter 37 Punkte auf dem Konto, Biberach ist mit 35 Punkten auf Platz vier angesiedelt. Mit einem Sieg könnte die TG die Gäste überholen und sich vorerst mindestens Platz drei sichern.

Die bislang letzte Begegnung zwischen beiden Teams liegt schon einige Zeit zurück. Im allerersten Saisonspiel setzte sich die TG im Oktober vergangenen Jahres nach einem 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 durch. Nun werden die Karten neu gemischt. Beide Mannschaften haben während der Saison häufig gezeigt, warum sie zu Recht um die oberen Tabellenplätze kämpfen. In der Rückrunde musste sich Reutlingen bislang nur dem TV Rottenburg geschlagen geben. Zuletzt setzte sich die TSG aber gegen die TG Nürtingen mit 3:0 durch. Auch die Biberacherinnen spielen bislang eine gute Rückrunde und konnten bislang in jedem Spiel punkten.

In den vergangenen Trainingseinheiten wurde sowohl an den Schwächen, die sich vor allem im letzten Spiel gegen Stuttgart gezeigt hatten, als auch an den Stärken gearbeitet. Gegen die eingespielten und abwehrstarken Reutlingerinnen gilt es für die TG-Spielerinnen nun, von Beginn an hoch konzentriert, druckvoll und mutig in allen Aktionen zu agieren, um ein variables Spiel aufziehen zu können.

Das Ziel des Laffare-Teams ist es, die Leistung aus dem Hinrundenspiel zu wiederholen. Mit den Zuschauern im Rücken will die TG zu Hause erneut punkten.