TG Biberach ist erneut im Spitzenspiel gefordert

Die „heißen Wochen“ gehen für die Bezirksliga-Handballer der TG Biberach trotz winterlicher Temperaturen weiter.

Nach dem Duell mit dem Tabellenzweiten Feldkirch (33:33) geht es für den Spitzenreiter nun zum Jahresabschluss zum Tabellendritten, der TSG Söflingen II. Anpfiff der Partie in Söflingen ist am Sonntag um 17.30 Uhr.

Die TSG II spielt bis dato eine starke Saison. Bei acht Siegen musste man sich erst zwei Mal geschlagen geben (in Lustenau und in Feldkirch). Damit rangiert Söflingen II aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und liegt nur zwei Punkte hinter den Biberachern. Dass die TSG II derzeit gut drauf ist, hat sie auch im vergangenen Spiel gegen die SG Ulm & Wiblingen bewiesen, die mit 38:32 geschlagen wurde. Da die TG als Tabellenführer anreist und noch ungeschlagen ist, kommt es zum Abschluss des Jahres also nochmals zu einem Spitzenspiel.

Mit 18:2 Punkten kann die TG auf eine jetzt schon starke Hinrunde blicken, die nun in Söflingen ihre Krönung finden soll. Lediglich gegen Weingarten und Feldkirch musste sich das Team des Trainergespanns Markus Klemencic-Müller (Foto: TG) und Jan Wille mit einer Punkteteilung begnügen.

Nun will Biberach den Sonnenplatz der Tabelle auch in Söflingen verteidigen. Leicht wird das allerdings nicht. Ankommen wird es mit Sicherheit auf den TG-Angriff, der für viele Treffer gut und vor allem nicht leicht ausrechenbar ist. Dazu haben sich die Biberacher vorgenommen, in der Abwehr von Beginn an da zu sein. Das muss auch der Fall sein, um leichte Treffer der TSG II zu verhindern, die gern auch über Gegenstöße zum Torerfolg kommt.