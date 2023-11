TG Biberach ist auswärts gefordert

Die TG Biberach trifft in der Vorrundengruppe A der Frauen-Handball-Oberliga im Auswärtsspiel auf die TG Nürtingen II. Dabei trifft das Team von Cheftrainer Markus Klemencic-Müller am Samstag in der Theodor-Eisenlohr-Halle auf den Tabellenvierten. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr.

Gegner kämpft um Aufstiegsrunde

Enttäuschung herrschte im Lager TG Biberach zuletzt nach dem Heimspiel gegen Göppingen II, welches mit 16:31 verloren worden war. Diese war noch etwas größer als sonst, da sich die TG nach dem starken Auftritt gegen die HSG Leinfelden-Echterdingen zuvor insgeheim doch etwas mehr ausgerechnet hatte.

So nimmt Biberach nun bei der TG Nürtingen II den nächsten Anlauf auf den Premierenpunkt in der Oberliga. Nürtingen II steht aktuell mit 6:6 Punkten auf dem vierten Tabellenrang und kämpft damit noch um einen Platz in der Aufstiegsrunde, an der die ersten Drei teilnehmen werden. Zuletzt konnten die Nürtingerinnen gegen die HSG Fridingen/Mühlheim mit 31:27 gewinnen. Das Hinrundenspiel in Biberach gewann man mit 25:17.

Starke Leistung in der Abwehr ist nötig

Die Biberacherinnen wollen wieder an die guten Leistungen der Spiele in Göppingen oder zu Hause gegen Leinfelden-Echterdingen anknüpfen und den Favoriten möglichst lange ärgern. Helfen sollen dabei auch einige Fans, die den Weg mit in die Theodor-Eisenlohr-Halle antreten werden.

Wichtig wird sein, in der Abwehr eine starke Leistung zu zeigen. Wenn die TG dann noch im Angriff etwas mutiger agiert und vor allem weniger Fehler macht, dann ist gegen die Gastgeberinnen durchaus etwas Zählbares drin.

So oder so werden die Biberacherinnen sicherlich wieder hoch motiviert an den Start gehen und alles versuchen. „Wir werden den Kopf nicht hängen lassen und weiter konzentriert arbeiten. Irgendwann werden wir die Niederlagenserie brechen“, hatte TG-Rückraumspielerin Yvonne Schneider bereits nach dem Spiel gegen Frisch Auf Göppingen II gesagt.