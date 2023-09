TG Biberach geht mit Zuversicht in die neue Saison

Vieles neu macht der Mai. So war es auch in der Handballabteilung der TG Biberach. Mit Markus Klemencic–Müller hat der Verein einen neuen Trainer verpflichtet und geht dabei ganz neue Wege, denn der 53–jährige Österreicher ist in der kommenden Saison verantwortlich für die Baden–Württemberg–Oberliga–Frauen und zusätzlich für die Bezirksliga–Männer der TG Biberach. Für die Frauen beginnt die neue Saison bereits am Samstag mit dem Heimspiel gegen den TV Nürtingen II. Spielbeginn in der Mali–Halle ist um 17.30 Uhr.

Schwerpunkt bei den Frauen

Der Schwerpunkt der Arbeit des neuen Coachs liegt eindeutig bei den Frauen. Schon im Juni hat die Vorbereitung mit drei Trainingseinheiten pro Woche begonnen, die jetzt mit dem ersten Saisonspiel endet. Das Saisonziel beschreibt Klemencic–Müller, der zuletzt für ein Jahr den TV Blaustein in der Dritten Liga der Männer betreut hat, mit dem Klassenerhalt. Nicht mehr und nicht weniger.

„Das wird eine echte Herausforderung, aber wir haben gut gearbeitet und wollen die Euphorie des Aufstiegs mitnehmen in die Saison“, ist der in Bregenz lebende Coach überzeugt von der Qualität seiner Mannschaft.

Einige Anpassungsprozesse

Allerdings gab es dann doch einige Anpassungsprozesse. Drei Einheiten und teilweise andere Inhalte des Trainings, daran musste sich das Team erst gewöhnen — auch mental. Tempo, Technik und taktische Elemente wie Auslösehandlungen standen dabei ebenso im Fokus wie Fitness und Athletik. Schnelle Mitte sowie erste und zweite Welle, dahinter verbirgt sich Tempohandball, den der neue Trainer im Blick hat.

„Ich finde den neuen Coach cool, ein bisschen frischer Wind und ein wenig anderes Training tut uns sicher gut“, sagt Yvonne Schneider, die allerdings wegen einer Verletzung am Daumen für das erste Spiel ausfallen wird. Passiert ist dies bei einem Vorbereitungsturnier am vergangenen Wochenende in Schwaikheim. „Ärgerlich, aber das wird schon wieder“, sagt die technisch sicher ausgereifteste Spielerin der TG Biberach.

Zugang verbreitet Optimismus

Neben dem neuen Trainer ist es dem Verein auch gelungen, drei neue Spielerinnen nach Biberach zu lotsen. Aus Rumänien ist Ralusca Bisca seit 1. August bei der TG, auch noch kurzfristig verpflichtet werden konnte Lena Haberbosch vom TV Weingarten. Dritte im Bunde ist die Rückraumspielerin Julia Knobel, die vom Landesligisten HSG Albstadt nach Biberach gewechselt ist. „Ich studiere hier im dritten Semester Architektur und habe in der vergangenen Saison schon teilweise mittrainiert, aber noch für Albstadt gespielt“, sagt die 23–Jährige. „Dann haben die Mädels und der Verein gefragt, ob ich wechseln würde und ich habe zugesagt.“

Knobel hofft insgeheim auf mehr als den Nichtabstieg. „Ich halte uns schon für gut genug, weiter oben zu landen.“ Insgesamt umfasst der Kader 16 Spielerinnen, davon allerdings mit Andrea Bretzel nur eine echte Torfrau. „Das ist sicher noch eine der Baustellen, die wir lösen müssen“, betont Klemencic–Müller.

Saison mit Aufstiegs– und Abstiegs–Play–offs

Die Vor– und Rückrunde der Baden–Württemberg–Oberliga wird in zwei Gruppen ausgetragen, danach gibt es noch Aufstiegs– und Abstiegs–Play–offs. Um die Aufstiegs–Play–offs zu erreichen, muss man in seiner Gruppe mindestens Dritter von sieben Mannschaften werden.

Für Trainer Klemencic–Müller ist das allerdings noch in weiter Ferne. Die Mannschaft habe sich erst an sein Training gewöhnen müssen, jetzt gilt es sich in der Liga, die er auch nicht kenne, zurecht zu finden. „Wir müssen mit Herz, Leidenschaft und im Kollektiv an diese Aufgabe herangehen, dann haben wir gute Chancen.“

Seinen Vertrag übrigens, der zunächst für ein Jahr gilt, habe er erst kürzlich unterschrieben, da noch einige wichtige Punkte zu klären waren, über die er sich nicht näher auslassen möchte. „Wir gehen mit Zuversicht in die neue Saison und müssen uns schnellstmöglich akklimatisieren.“

Die personellen Veränderungen im TG–Team:

TG Biberach

Zugänge: Lena Haberbosch (TV Weingarten), Julia Knobel (HSG Albstadt), Ralusca Bisca (Rumänien).

Abgänge: Lea Unterfrauner, Annki Branz, Leonie Kuhn, Lynn Kummer (alle gehen studieren).

Trainer: Markus Klemencic–Müller (neu für Florian Nowack), Tobias Hermann (Co–Trainer/neu).

Vorjahresplatzierung: Aufsteiger aus der Württembergliga.

Saisonziel: Nach dem Aufstieg in die BWOL in der neuen Liga etablieren.

Meisterschaftsfavorit: TSV Heiningen, HC Schmiden/Oeffingen.

1. Spieltag, Baden-Württemberg-Oberliga Frauen