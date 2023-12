Biberach

TG Biberach geht auswärts leer aus

Stuttgart-Vaihingen / Lesedauer: 1 min

Die Faustballer der TG Biberach sind in der Schwabenliga beim Auswärtsspieltag in Stuttgart-Vaihingen leer ausgegangen. (Foto: Oliver Merk )

Die Faustballer der TG Biberach sind in der Schwabenliga beim Auswärtsspieltag in Stuttgart-Vaihingen leer ausgegangen. In Spiel eins setze es eine 1:3 (5:11, 7:11, 12:10, 3:11)-Niederlage gegen den Gastgeber NLV Stuttgart-Vaihingen II.

Veröffentlicht: 05.12.2023, 20:12 Von: sz