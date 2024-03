TG Biberach fährt klaren Auswärtssieg ein

Mit einem klaren 41:29 (20:16)-Sieg im Gepäck sind die Bezirksliga-Handballer der TG Biberach aus dem österreichischen Lustenau zurückgekehrt. Dabei zeigte die TG über weite Strecken eine sehr gute Leistung und konnte damit die Tabellenführung verteidigen.

Schleppender Start

Bereits im Vorfeld war klar, wie wichtig das Auswärtsspiel in Lustenau für die TG sein wird. Die Biberacher wollten sich als Tabellenführer keinen Ausrutscher erlauben und den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg in die Landesliga machen. Los ging es zunächst aber mehr als schleppend: Nach einer verschlafenen Anfangsphase lag die TG zunächst mit 0:4 (4.) im Hintertreffen.

Erst dann fand die TG nach und nach in die schwierige Partie, vor allem dank der ersten Tore von Bogdan Botezatu, Faris Hadzic und Mathis Streitlein. In Minute elf glich Lukas Fimpel erstmals zum 7:7 aus und die Biberacher waren nun deutlich besser in der Partie. Bis zur Pause setzte sich die TG vor allem durch ein starkes Spiel im Angriff auf 20:16 ab.

Hadzic trifft zweistellig

Nun galt es für Biberach auch in der Abwehr eine Schippe draufzulegen. In der zweiten Halbzeit sahen die 125 Zuschauer zunächst aber ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die TG ihren Vorsprung halten konnte (27:23/44.). Angeführt von einem sehr starken Hadzic, der am Ende auf zwölf Tore kam, ließ Biberach in der Schlussvierteilstunde aber nichts mehr anbrennen. Im Gegenteil: Die TG bewies den längeren Atem und zog die insgesamt gute Leistung bis zum Ende durch. Letztlich siegte Biberach deutlich mit 41:29.

Für die TG war es auch insofern ein wichtiger Sieg, weil einer der direkten Verfolger, die TSG Söflingen II, Federn ließ. Biberach (16 Spiele) steht nun mit 28:4 Punkten bei noch sechs zu spielenden Spielen weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz, gefolgt von Feldkirch (14 Spiele/22:6 Punkte) und Söflingen II (15 Spiele/22:8 Punkte).

Nun gilt es für die TG, den Schwung mitzunehmen und sich konzentriert auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. Am kommenden Samstag kommt der TV Weingarten an die Riß (Anpfiff: 19.30 Uhr), von dem sich Biberach in der Hinrunde mit einem Remis trennte.

Die Statistik zum Spiel:

HC Lustenau - TG Biberach 29:41 (16:20). TG: Andreescu, Schätzle - Hadzic (12 Tore/5 davon per Siebenmeter), Röhrig (6), Düsterer (4/1), Fimpel (4), Sandu (4), Botezatu (3), Streitlein (3), Frey (2), Meinhardt (2), Kärcher (1), Gawatz, Manea.