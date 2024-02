TG Biberach fährt klaren Auswärtssieg ein

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach haben beim Tabellenzehnten Holzgerlingen deutlich mit 3:0 (25:16, 25:21, 25:18) gewonnen. Trotz eines personell dezimierten Kaders und einigen angeschlagenen Spielerinnen zeigten die Biberacherinnen dabei ein souveränes Spiel und holten sich so verdient drei Punkte. Dadurch verkürzte die TG den Rückstand auf den Spitzenreiter TG Bad Waldsee auf fünf Zähler.

Druckvolle Aufschläge und clevere Angriffe

Durch einen ruhigen Spielaufbau, druckvolle Aufschläge als auch clevere Angriffe konnten die TG-Spielerinnen Holzgerlingen von Beginn an unter Druck setzen und sich eine Zwei-Punkte-Führung erspielen, die konstant gehalten wurde. Zur Mitte des ersten Durchgangs setzten sich die Gäste dann deutlich ab und holten sich ungefährdet den Satz (25:16).

In den zweiten Durchgang startete die TG ebenfalls souverän. Auch längere Ballwechsel wurden durch eine stabile Abwehrleistung gewonnen. Beim Stand von 11:9 für die Biberacherinnen wurde es dann jedoch plötzlich dunkel in der Halle. Bis die Lichtanlage wieder funktionierte und das Spiel fortgesetzt werden konnte, dauerte es ungefähr zehn Minuten. Anschließend schien es so, als hätte die längere Pause den Spielrhythmus von Biberach durchbrochen. Holzgerlingen kämpfte sich Punkt für Punkt heran. Doch rechtzeitig fand die TG wieder ins Spiel und gab auch den zweiten Satz nicht mehr aus der Hand (25:21).

Gute Stimmung beflügelt

Mit guter Stimmung und „Wir haben gute Laune“-Gesängen kamen die TG-Spielerinnen zurück aufs Spielfeld. Die gute Stimmung im Team spiegelte sich dann auch im Auftreten auf dem Feld wider. Mit 7:3 ging Biberach im dritten Satz in Führung und gab diese auch nicht mehr her.

Die Fehler bei Holzgerlingen häuften sich, während die TG-Spielerinnen ihre Bälle gekonnt im Feld platzierten. So war der Satzgewinn (25:18) und der daraus resultierende 3:0-Erfolg der Gäste zu keinem Zeitpunkt mehr gefährdet.

TG-Coach lobt Teamleistung

TG-Trainer Dirk Lafarre war nach dem Spiel sichtlich stolz auf sein Team. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung und unsere Damen-II-Spielerin Marie Habrik, die als Mittelblockerin eingesprungen ist, hat sich super eingebracht“, resümierte er nach dem Spiel.

Heimspiel am nächsten Samstag

Für die restlichen fünf Spieltage hat sich die TG nun nochmals viel vorgenommen. In eigener Halle konnten bisher in allen Spielen Punkte gesichert werden. Dabei soll es auch am nächsten Spieltag so bleiben, wenn Biberach am Samstag, 17. Februar (Anpfiff: 19 Uhr), gegen die SG Volley Alb/Brenztal aufgeschlagen wird.

Der Kader dürfte dann durch einige Urlaubsrückkehrerinnen wieder etwas breiter sein. Zudem hofft man aufseiten der TG, dass sich einige der angeschlagenen Spielerinnen bis dahin erholt haben.

Die Statistik zum Spiel:

SpVgg Holzgerlingen - TG Biberach 0:3 (16:25, 21:25, 18:25). TG: Arendt, Gerstmann, Gnann, Jana Gönner, Julia Gönner, M. Habrik, Stephan, Willmann, Winter.