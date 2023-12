TG Biberach fährt Auswärtssieg ein

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach haben in Dettingen gegen die SG Volleyalb/Brenztal einen verdienten 3:1 (25:16, 19:25, 25:23, 25:18)-Sieg eingefahren und damit drei Punkte mit nach Hause genommen. Durch den Sieg belegt die TG mit 15 Punkten auf dem Konto aktuell den vierten Tabellenplatz.

Geänderte Aufstellung

Das TG-Trainergespann Dirk Lafarre und Peter Baur konnte in Dettingen nur auf acht Spielerinnen zurückgreifen. Aufgrund des dezimierten Kaders übernahm Julia Gönner die Zuspielposition, während Franziska Arendt als Diagonalangreiferin agierte. Beide wussten auf den ungewohnten Positionen zu überzeugen. Die Biberacherinnen fanden gut ins Spiel. Mit starken, platzierten Angriffen wurden die Gastgeberinnen konstant unter Druck gesetzt und so holte sich TG Satz eins ungefährdet mit 25:16.

Im zweiten Satz begannen Biberacherinnen wieder mit vollem Elan und erarbeiteten sich eine 15:12-Führung. In der Folge steigerten sich aber die SG-Spielerinnen und reduzierten ihre Fehler. Mit einer guten Aufschlagserie sowie einem stark gestellten Block machten es die Gastgeberinnen Biberach schwer. Die Gäste fanden dagegen letztlich kein Mittel und mussten den Satz mit 19:25 abgeben.

Davon unbeeindruckt, starteten die Biberacherinnen fokussiert in den dritten Satz. Bei einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen mit langen Ballwechseln und starken Abwehraktionen auf beiden Seiten konnte sich kein Team absetzen. In der Crunch-Time setzte sich die TG am Ende durch und erkämpfte sich einen knappen 25:23-Satzgewinn.

Variables Spiel ist der Schlüssel zum Sieg

Im vierten Durchgang hielt das Lafarre-Team die gute Stimmung auf dem Feld aufrecht und zeigte ein variables Spiel. Mit guten Annahmen, gezielter Blockarbeit und starker Abwehr ließen die Biberacherinnen die SG nicht mehr ins Spiel kommen. So setzte sich die TG letztendlich verdient durch und holte sich Satz vier mit 25:18.

„Trotz großer personeller Probleme war es ein verdienter Sieg für uns“, bilanzierte TG-Chefcoach Lafarre. „Alle waren hochmotiviert und konzentriert. Dadurch fanden wir immer wieder Lösungen für die Aufgaben, die uns der Gegner stellte.“

Für die TG geht es nun am Mittwoch im Pokal weiter. Dort trifft Biberach erneut auf die SG Volleyalb/Brenztal. Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Lindenhalle in Dettingen. Am kommenden Samstag steht dann für die TG das letzte Heimspiel des Jahres gegen den TSV G. A. Stuttgart II an (Anpfiff: 19 Uhr).

Die Statistik zum Spiel

SG Volleyalb/Brenztal - TG Biberach 1:3 (16:25, 25:19, 23:25, 18:25). TG: Arendt, Gerstmann, Gnann, Jana Gönner, Julia Gönner, Keese, Stephan, Winter.