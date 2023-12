TG Biberach erkämpft sich Punkt im Spitzenspiel

Mit 33:33 (14:15) haben sich im Spitzenspiel der Handball-Bezirksliga die TG Biberach und der Tabellenzweite BW Feldkirch getrennt. Nachdem der Gastgeber in der Mali-Sporthalle vor 200 Zuschauern fast die komplette Partie im Rückstand lag, erkämpfte sich die TG gegen die Österreicher Sekunden vor Schluss noch einen Punkt. Damit bleibt Biberach ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Enge Partie von Beginn an

Es war das erwartet schwere Spiel für die TG Biberach gegen einen starken Gegner. Gleich zu Beginn sahen die Zuschauer eine enge Partie. Nach Toren der Biberacher Bogdan Botezatu, Florian Kärcher und Lukas Fimpel stand es 3:3 (5.), ehe in der Folge die Gäste erstmals zwei Treffer zwischen sich und die TG legen konnten.

Die Biberacher blieben ihren bis dato in dieser Saison gezeigten Stärken und Schwächen aber treu. Während sie im Angriff stark spielten, ließ die Leistung in der Abwehr etwas zu wünschen übrig. So lag die TG im Lauf des ersten Durchgangs immer mit zwei oder drei Treffern hinten, ehe ein kleiner Schlussspurt kurz vor der Pause für einen 14:15-Halbzeitstand sorgte.

TG lässt sich nicht abschütteln

Auch im zweiten Durchgang ließ sich Biberach nicht abschütteln und blieb an den unangenehm zu bespielenden Feldkirchern dran. Die Belohnung folgte in der 38. Minute, als Mihai-Marcel erstmals nach langer Zeit wieder ausgleichen konnte (20:20). Bis zum 25:25 blieb es weiter eng, dann gingen wieder die Gäste in Führung (25:27/48.). Es war nun eine kampfbetonte Partie, aus der die TG keinesfalls als Verlierer vom Platz gehen wollte. Bis zum Schluss blieb es spannend: Biberachs Costel Manea erzielte mit seinem Treffer zum 33:33 letztlich den Endstand.

„Wir haben heute gegen einen starken Gegner gespielt, im Angriff gut agiert und in der Abwehr etwas den Zugriff vermissen lassen. Letztlich ist der Punktgewinn aber hochverdient“, so TG-Co-Trainer Jan Wille. Am kommenden Sonntag wartet nun das nächste Spitzenspiel beim Tabellendritten TSG Söflingen II auf die TG Biberach (17.30 Uhr).

Die Statistik zum Spiel

TG Biberach - BW Feldkirch 33:33 (14:15). TG: Schätzle, Ellek - Fimpel (11 Tore/6 davon per Siebenmeter), Kärcher (4), Sandu (3), Meinhardt (3), Manea (3), D. Krais (3/2), Botezatu (3), Düsterer (2), Hadzic (1), Röhrig, Frey, Bottek.