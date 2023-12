TG Biberach bleibt zu Hause ungeschlagen

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach haben einen 3:0 (25:23, 25:20, 25:20)-Heimsieg gegen die SpVgg Holzgerlingen eingefahren. Damit bleibt das Team von Chefcoach Dirk Lafarre zu Hause weiterhin ungeschlagen. Die Biberacherinnen belegen aktuell mit nun zwölf Punkten den fünften Tabellenplatz und haben bei einem Spiel weniger acht Zähler Rückstand auf den Zweiten, den TV Rottenburg.

Die TG begann im ersten Satz sehr verhalten und fand nicht ins Spiel, wodurch sich die Gäste schnell einen Vorsprung erarbeiteten. In allen Aktionen fehlte bei Biberach zunächst die letzte Konsequenz, um die Bälle sauber zu Ende zu spielen. Trotz eines zwischenzeitlichen 3:7- und 10:16-Rückstands kämpfte sich die TG in der Folge jedoch nach und nach heran und glich durch eine gute Aufschlagserie von Diagonalangreiferin Lynn Keese zum 20:20 aus. In der Crunch-Time spielte Biberach dann fokussierter und entschied den ersten Satz mit 25:23 für sich.

In Durchgang zwei startete die TG hoch motiviert. Jedoch verschliefen die Biberacherinnen erneut durch kleine Unsicherheiten und unnötige Fehler den Satzanfang. Holzgerlingen ging so mit 7:3 in Führung. Danach steigerte sich die TG aber und setzte sowohl im Aufschlag als auch im Angriff die Gäste vermehrt unter Druck. Ab Mitte des Satzes schafften es die Gastgeberinnen, sich etwas abzusetzen und holten sich mit 25:20 letztlich auch den zweiten Satz.

Im dritten Durchgang bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Zwar wussten die Biberacherinnen immer wieder durch eine gute Abwehrarbeit, clevere Angriffe und druckvolle Aufschläge zu überzeugen, allerdings verschenkte die TG einen 19:16-Vorsprung und gab Holzgerlingen so nochmals die Chance, ins Spiel zu kommen. Trotz allem ließen sich die Biberacherinnen davon nicht beirren. Vor allem zum Satzende hin agierte die TG souverän und machte mit 25:20 den Heimsieg perfekt.

Die Freude über den Erfolg war groß im TG-Lager, zumal die personelle Situation der Biberacherinnen aufgrund mehrerer Verletzungsausfälle derzeit etwas angespannt ist. Mira Ennes (TG III) kam daher gegen Holzgerlingen zum Einsatz und meisterte diese Aufgabe souverän auf der Position im Mittelblock. „Letztlich haben wir verdient gewonnen. Man hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren werden, aber trotzdem hatten wir unkonzentrierte Phasen und haben den Gegner so wieder etwas ins Spiel kommen lassen“, resümiert TG-Chefcoach Lafarre. Co-Trainer Peter Baur ergänzte: „Wie in den letzten Spielen hatten wir auch dieses Mal wieder einen schweren Start ins Spiel und mussten zunächst immer einem Rückstand hinterherlaufen. Lange Ballwechsel haben wir aber immer in Ruhe zu Ende gespielt und uns letztlich auch in den meisten Fällen den Punkt erkämpft.“

Vor allem mit druckvollen Aufschlägen und verhältnismäßig wenig Aufschlagfehlern konnte die TG gegen Holzgerlingen überzeugen. Dies gilt es nun in den nächsten Trainingseinheiten, weiter auszubauen, um dann am kommenden Samstag auswärts gegen den Tabellensiebten, die SG Volleyalb/Brenztal (Anpfiff: 18 Uhr), punkten zu können.

TG Biberach – SpVgg Holzgerlingen 3:0 (25:23, 25:20, 25:20). TG: Arendt, Ennes, Fels, Gnann, Julia Gönner, Habrik, Hornung, Keese, Stephan, Willmann, Winter.