TG Biberach bietet Fortbildung „Life Kinetik zum Kennenlernen“ an

Im Rahmen der TG-Akademie bietet die TG Biberach am 25. November die letzte Schulung im Jahr 2023 an. Dieses Mal findet eine Fortbildung zum Thema „Life Kinetik zum Kennenlernen“ statt. Life Kinetik ist eine Trainingsform, die Wahrnehmungsaufgaben mit kognitiven Herausforderungen und ungewöhnlicher, spaßbetonter Bewegung koppelt. Das Ziel ist, viele neue Verbindungen zwischen den Gehirnzellen zu schaffen, um im Alltag, im Sport, in der Schule und im Beruf leistungsfähiger zu werden. In mehr als 30 wissenschaftlichen Untersuchungen wurden die zahlreichen Effekte von Life Kinetik nachgewiesen, heißt es in der Mitteilung der TG. Life Kinetik verbessert die Konzentration, die Entscheidungsfähigkeit, die psychische und physische Leistungsfähigkeit, schafft eine erhöhte Aufnahmekapazität des Gehirns und steigert die Stressresistenz und das Selbstbewusstsein. Somit ist diese Trainingsform für alle Trainer interessant und umsetzbar, egal ob Breiten- oder Leistungssport, ob jung oder alt. Die Fortbildung ist offen für alle Interessierten und beim WLSB zur Lizenzverlängerung anerkannt. Termin ist am 25. November, 9 bis 13 Uhr, in der WG-Halle (A) in Biberach. Die Kosten belaufen sich auf 15 Euro pro Person. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage www.tg-biberach.de oder per Mail an [email protected].