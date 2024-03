Eine sehr beeindruckende Moral haben die Oberliga-Handballerinnen der TG Biberach beim Heimspiel in der Abstiegsrunde gegen die SG Kappelwindech/Steinbach II gezeigt. Nach einem verkorksten Start sicherte sich das Tabellenschlusslicht dank einer Aufholjagd beim 29:29 (10:15) noch einen Punkt. Am nun feststehenden Abstieg der Biberacherinnen ändert das dennoch nichts mehr.

Schneller Rückstand für TG

Vielleicht lag es an den Ausfällen von Valentina Herth und Jessica Haas: Zu Beginn leistete sich die TG zu viele eigene Fehler, die die Gäste zu schnellen Toren nutzten. Die Folge war ein 1:7-Rückstand nach zehn Minuten. Dann steigerten sich die Biberacherinnen aber und hielten den Rückstand zunächst konstant.

Vor allem die Abwehr stand im ersten Durchgang gut und sorgte dafür, dass Biberach noch in Reichweite blieb. Mit einem 10:15-Rückstand ging es für die TG in die Halbzeitpause.

Dramatische Schlussphase

Im zweiten Durchgang bewiesen die Biberacherinnen Moral, erwischten einen deutlich besseren Start, und verkürzten durch eine starke Teamleistung den Rückstand nach und nach. Lena Krais erzielte das 20:21 (43.) und die TG schnupperte wieder an etwas Zählbarem.

Wenig später gelang Svenja Hardegger der Ausgleichstreffer zum 22:22 (45.), alles lief auf eine heiße Schlussphase hinaus. Die war dann an Dramatik nicht zu überbieten. Zunächst markierte Laura Groner wenige Sekunden vor Schluss den Ausgleich (29:29), ehe dann TG-Torhüterin Sabrina Szabo den letzten Wurf der Gäste denkbar knapp parieren konnte.

Lob für Moral - Enttäuschung über Abstieg

„Eine tolle Moral der Mannschaft, die heute auf zahlreiche Spielerinnen verzichten musste. Diesen Punkt haben sich die Mädels mehr als verdient“, bilanzierte TG-Trainer Tobias Hermann und fügt hinzu: „Über den feststehenden Abstieg sind wir schon enttäuscht. Die Oberliga war und ist dennoch eine wichtige Erfahrung für das Team und wird die Spielerinnen voranbringen. Vielleicht schaffen wir den Aufstieg ja mal wieder.“

Für die TG geht es nun in die Osterpause. Danach stehen noch zwei Partien in der laufenden Saison an, beim TSV Bönnigheim (7. April/Anpfiff: 16.45 Uhr) und das Heimspiel gegen den Tus Ottenheim (13.April/17.30 Uhr).

Personalplanung läuft auf Hochtouren

Die Personalplanung für die kommende Saison, in der die TG dann wieder in der Württembergliga spielen wird, läuft weiter auf Hochtouren. Fest steht bereits, dass Tobias Hermann als Chefcoach übernimmt und Verena Fleisch als Co-Trainerin (SZ berichtete).

Zudem wird laut Hermann neben Nadja Math - sie bildet künftig mit Daniela Ruf die Sportliche Leitung der TG-Frauen - auch Fanni Farkas-Szebelledy aufhören. „Ansonsten hat der Großteil der Mannschaft schon für nächste Saison zugesagt“, so der TG-Trainer. „Gespräche mit potenziellen Zugängen laufen.“

Die Statistik zum Spiel:

TG Biberach - SG Kappelwindeck/Steinbach II 29:29 (10:15). TG: Szabo, Kunz - Math (7 Tore), S. Hardegger (5), A. Branz (4), Haberbosch (4), Groner (3), Münzer (2), Bisca (1), L. Branz (1), Knobel (1), Krais (1), Haas, Riedmüller, Schneider, J. Wagner.