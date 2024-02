Testspielsiege für SV Sulmetingen und SV Mietingen

Der Fußball-Landesligist SV Sulmetingen hat im dritten Testspiel der Wintervorbereitung den ersten Sieg gelandet. Der SVS bezwang auf dem Laupheimer Kunstrasen am Freitagabend den FV Schelklingen-Hausen, den Tabellenachten der Kreisliga A I Donau, mit 6:0 (3:0) durch Tore von Marcel Miller (28.), Jan Deiss (35., 51., 53.), Dominik Martin (42.) und Max Maurer (55.). Am Sonntag trennte sich Sulmetingen dann an gleicher Stelle 0:0 vom Riß-Bezirksligisten SV Schemmerhofen.

Der Landesligist SV Mietingen gewann im Vorbereitungsspiel beim Riß-Bezirksligisten TSV Kirchberg mit 4:0 (1:0). Die SVM-Tore erzielten Christian Glaser (30.), Ricardo Jerg (56.), Andreas Bösch (64.) und Steffen Sandmaier (77.).

Der Landesligist FV Olympia Laupheim verlor das Testspiel gegen den FC Blaubeuren (3. Landesliga II) auf dem heimischen Kunstrasen mit 1:4 (1:3). Für Laupheim traf Andrii Tkachenko (45.). Die FCB-Tore markierten Ahmet Ali Hasanca (15.), Eldin Husic (22.), Filip Lijesnic (31.) und Josip Santic (77.).

Die nächsten Testspieltermine:

FV Biberach - SV Mietingen (Donnerstag, Anstoß: 19.30 Uhr, Kunstrasenplatz I am Erlenweg), SV Mietingen - SV Schemmerhofen (Sonntag, 15 Uhr),

FV Olympia Laupheim - SC Staig (Samstag, 14 Uhr, Kunstrasenplatz in Laupheim),

SGM Warthausen/Birkenhard - SV Ochsenhausen (Mittwoch, 19 Uhr), FC Wacker Biberach - SV Ochsenhausen (Samstag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz I am Erlenweg), SV Ochsenhausen - FC Mittelbiberach (Sonntag, 16 Uhr, Kunstrasenplatz in Ochsenhausen),

SV Sulmetingen - SC Staig (Sonntag, 12 Uhr, Kunstrasenplatz in Laupheim).