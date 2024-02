Testspiel: FV Biberach bezwingt Mietingen

Der Fußball-Verbandsligist FV Biberach hat zu Hause das Testspiel gegen den Landesliga-Dritten SV Mietingen mit 1:0 (1:0) gewonnen.

Das Tor für den FVB erzielte Kai Luibrand (34.) auf Vorlage von Jeremias Rondinella.

Am Samstag (Anstoß: 17.15 Uhr, Kunstrasenplatz Nummer eins am Erlenweg) empfängt der FV Biberach im letzten Testspiel der Vorbereitung den FC Srbija Ulm, den Tabellenneunten der Landesliga II.

Beim Rückrundenauftakt in der Verbandsliga hat der FVB am Samstag, 2. März, den GSV Maichingen zu Gast (Anstoß: 15 Uhr, Kunstrasenplatz II am Erlenweg).