Tennis-DM: Schunk gelingt erfolgreiches Comeback in Biberach

Nastasja Schunk steht im Achtelfinale der deutschen Tennismeisterschaften in Biberach. Die 20-Jährige von der Mannheimer Turn- und Sportgesellschaft 1899 bezwang in Runde eins Alicia Melosch (Großflottbeker THGC) mit 6:3 und 6:3. Damit gelang Schunk, hinter der eine lange, verletzungsbedingte Leidenszeit liegt, ein erfolgreiches Comeback in der Kreisstadt.

Freude über guten Start

„Ich freue mich, in der ersten Runde gewonnen zu haben und am Mittwoch wieder zu spielen“, sagte Schunk nach ihrem Match am Montag. „Das war kein schlechter Start, es lief ganz gut.“ Im Achtelfinale trifft sie nun auf Tessa Johanna Brockmann (Tennisclub an der Schirnau).

Lange Pause nach Schulter-OP

Noch im Vorjahr war die gebürtige Mainzerin nur Zuschauerin beim DM-Finale in der Kreisstadt und freute sich seinerzeit mit ihrer „sehr guten“ Freundin Ella Seidel über deren Titelgewinn. Ende Dezember 2022 wurde Schunk dann an der linken Schulter operiert und war danach zu einer langen Zwangspause verurteilt. „Das war keine einfache OP, recht lang ging danach gar nichts. Ich bin froh, überhaupt wieder spielen zu können“, sagt die 20-Jährige.

Erst im August habe sie wieder richtig trainieren können. „Und dann habe ich mir auch noch die Bänder im Sprunggelenk gerissen“, so Schunk. „Das ist jetzt erst mein drittes Turnier. Ich bin froh über jedes Match und dass ich wieder beschwerdefrei aufschlagen kann.“

Bei den ersten beiden Turnieren nach ihrer Verletzungspause hatte das Mitglied des Porsche-Talent-Teams im November in Antalya (Türkei) auf der ITF-Tour das Halbfinale sowie das Viertelfinale erreicht.

Kleines Highlight

Das Turnier in Biberach, wo sie schon mehrfach am Start war und 2020 deutsche Vizemeisterin geworden war, sei für sie ein kleines Highlight, ein schöner Saisonabschluss.

„Das Turnier ist für mich um die Ecke. Ich kenne mittlerweile viele Leute hier und die kennen mich“, sagt Schunk, die in Altrip bei Mannheim wohnt, und fügt hinzu: „Es herrscht immer eine schöne Atmosphäre beim Turnier und es ist auch sehr gut organisiert. Es geht hier einfach sehr familiär zu. Schade, dass es die letzte DM in Biberach sein wird. Ich bin gespannt, wo die nächste DM stattfinden wird.“

Matchpraxis steht im Fokus

Für das laufende Turnier hat sich die Linkshänderin, die an Position drei gesetzt ist, kein konkretes Ziel gesetzt. „Ich bin über jede weitere Runde froh. Ich möchte einfach das umsetzen, was ich jetzt trainiert habe und vor allem Praxis sammeln. Mal schauen, wie weit es geht“, so die Nummer zehn der deutschen Rangliste. „Früher war ich eine der jüngeren Spielerinnen hier und jetzt eine der höher Gesetzten. Das ist schon anders.“

Was ihr Ziel für nächstes Jahr ist? „An die Weltrangliste denke ich noch nicht. Momentan habe ich ja gar keine Punkte auf dem Konto. Man muss ja drei Turniere spielen, um gelistet zu werden“, sagt Schunk, die 2022 bereits in den Top-150 des WTA-Rankings zu finden war. „Ich möchte einfach weiter verletzungsfrei bleiben, langsam an mein Maximum herankommen, und dann werden wir weitersehen.“