Tennis-DM: Patrick Zahraj sorgt für Überraschung

Die erste Überraschung der deutschen Tennismeisterschaften 2023 in Biberach ist perfekt. Der an Nummer eins gesetzte Marco Topo aus München unterlag dem für den TC Wolfsberg Pforzheim startenden Patrick Zahraj in der ersten Runde in drei Sätzen (6:3, 6:7, 3:6). Im Achtelfinale trifft Zahraj nun auf den Qualifikanten Serign Samba (Großflottbeker THGC).

Blatt wendet sich in Satz zwei

Gespielt waren knapp eineinhalb Stunden, als sich das Blatt in diesem Match zwischen Topo und Zahraj wendete. Bis dahin war der an Nummer eins gesetzte Münchner auf der Siegerstraße, hatte den ersten Satz dominiert und auch im zweiten Durchgang mit 4:2 geführt. Doch dann schlichen sich leichte Fehler, insbesondere mit der Rückhand ins Spiel des 20-Jährigen ein. Er wirkte plötzlich fahrig und unkonzentriert und haderte auch lautstark mit sich und seinem Spiel.

Zahraj auf der Gegenseite witterte Morgenluft und zeigte mentale Stärke. „Ich habe immer an mich geglaubt, auch weil die Spiele im ersten Satz schon meist sehr knapp waren.“ Und dieses Selbstvertrauen sollte sich auszahlen. Je mehr Topo schwächer wurde, desto besser kam Zahraj ins Match.

Duell zweier Aufschläger

Beide Spieler lebten von ihrem Aufschlag, bei dem Topo auch nachließ. Vorentscheidend war das Rebreak im vierten Spiel und die Führung zum 5:4 für Zahraj. Topo rettete sich in den Tiebreak, der wiederum sehr ausgeglichen war, an dessen Ende aber ein 8:6 für Zahraj auf der elektronischen Anzeigetafel im WTB-Zentrum im Biberacher Hühnerfeld stand.

Patrick Zahraj hatte den Entscheidungssatz erreicht, was wohl niemand der Zuschauer noch für möglich gehalten hatte. Zu stark hatte Topo in Durchgang eins aufgeschlagen und auch viel besser retourniert als im weiteren Verlauf des Matches.

Lob vom Coach

„Patrick hat sich da im Lauf des Spiels immer mehr gesteigert und am Ende verdient gewonnen“, freute sich sein tschechischer Coach Dusan Karol. Die beiden waren erst am Wochenende aus Ägypten zurückgekehrt, wo Zahraj seinen bislang größten Erfolg mit der Halbfinalteilnahme gefeiert hatte.

„Ich bin sehr zufrieden, vor allem mit den letzten beiden Monaten“, so der 24-Jährige, der schon 2018 in Biberach bei den nationalen Titelkämpfen am Start war. Danach zog es ihn nach Los Angeles, wo er in diesem Frühjahr seinen Bachelor in Management machte. „Ich habe das Geschehen in Deutschland, speziell die Meisterschaften hier in Biberach immer verfolgt, weil auch viele Freunde von mir hier gespielt haben.“

Noch kann Zahraj nicht vom Tennis leben

Seit Juli ist Patrick Zahraj nun auf der Tour und kann sich das professionelle Tennisspielen nur dank einiger Sponsoren aus dem Frankfurter Raum, wo er ursprünglich herkommt, leisten. „Noch kann ich nicht davon leben, zumal wir ja immer zu zweit unterwegs sind.“ Das soll im kommenden Jahr natürlich anders werden, mindestens in die Top 500 will Zahraj 2024 aufsteigen.

Wie weit es jetzt in Biberach bei der DM gehen soll, ließ Zahraj offen. „Ich denke jetzt von Spiel zu Spiel und werde mich mit Regeneration und Training gut auf das Match am Donnerstag vorbereiten“, in das er gegen den allerdings sehr gut spielenden Qualifikanten Serign Samba als Favorit gehen wird. Wie man mit dieser Rolle nicht umzugehen hat, da kann sich Zahraj an Marco Topo orientieren, der mit dieser Niederlage in der ersten Runde für die erste Überraschung sorgte.