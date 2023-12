Nastasja Schunk (Mannheimer TSG 1899) hat sich bei den 52. deutschen Tennismeisterschaften in Biberach den Titel geholt. Die 20-Jährige besiegte im Endspiel Stephanie Wagner (TC SCC Berlin) mit 6:3 und 6:2. Damit gewann die gebürtige Mainzerin ihren ersten DM-Titel bei den Frauen.

Schunk ist sehr glücklich

Nastasja Schunk beendete das Match mit einer Vorhand, nach der der Rückschlag von Wagner im Netz landete. Danach ballte die 20-Jährige in der Halle des ausrichtenden Württembergischen Tennis-Bunds (WTB) die Faust und strahlte über das ganze Gesicht.

„Der DM-Titel bedeutet mir sehr viel. Den hatte ich vor Turnierbeginn nicht erwartet. Daher bin ich sehr glücklich“, sagte Schunk anschließend. „Es war ein nervöses Match von beiden Seiten. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben und das ist mir dann auch letztlich gut gelungen. Stephanie war eine gute Gegnerin und stand verdient im Finale.“

Trainer Göllner lobt die Unterlegene

„Man ist immer enttäuscht, wenn man ein Finale verliert. Nastasja hat heute aber gut gespielt und ich war auch etwas angeschlagen. Daher ist die Niederlage auch erklärbar“, sagte Stephanie Wagner, die im zweiten Satz wegen einer Bauchmuskelzerrung von Leonie Rühlmann, Physiotherapeutin des Deutschen Tennis-Bunds (DTB), behandelt werden musste. „Es war trotzdem eine super Woche. Ich habe ein gutes Turnier gespielt. Das hat Spaß gemacht hier.“

Ihr Trainer, der frühere deutsche Davis-Cup-Spieler Marc-Kevin Göllner, lobte die 29-jährige, gebürtige Ambergerin. „Steffi hat eine super Woche gespielt, vor allem dafür, dass sie im November 2022 erst am Arm operiert worden war und erst im Mai wieder angefangen hat, Turniere zu spielen“, sagte Göllner. „Ich freue mich für Steffi, dass sie so eine gute DM gespielt hat. Sie hat die Taktik bis zum Finale gut umgesetzt. Im Endspiel war es nicht so gut, aber trotztdem war es ein Erfolg, dass Finale erreicht zu haben.“

Frühe Breaks in beiden Sätzen

Die Zuschauer in der WTB-Halle sahen von Beginn an druckvolles Grundlinientennis, beide Spielerinnen schlugen ein hohes Tempo an. Schunk gelang beim Stand von 1:0 ein schnelles Break und brachte danach ihren Aufschlag durch zum 6:3-Satzgewinn.

Auch im zweiten Durchgang holte sich die Nummer drei der Setzliste ein frühes Break zum 1:0 und dann ein weiteres zum 3:0. Danach musste Wagner minutenlang behandelt werden. Die an Position fünf geführte 29-Jährige gewann im Anschluss zwar alle ihre Aufschlagspiele, aber auch Schunk. Und so ging Satz zwei mit 6:2 und damit auch der Titel bei der letzten DM in Biberach an das Mitglied des Porsche-Talent-Teams.

Finalistinnen bedauern DM-Aus in Biberach

„Die Fahrt nach Biberach werde ich künftig schon vermissen. Hier ging es immer sehr familiär zu und top organisiert war das Turnier auch immer“, so Nastasja Schunk, die mehrfach in der Kreisstadt am Start gewesen ist, nach der Siegerehrung.

Ähnlich äußerte sich Stephanie Wagner, die zum dritten Mal in Biberach mitgespielt hat. „Die Leute hier sind super nett, das Turnier war immer sehr gut organisiert und es herrschte auch immer eine tolle Atmosphäre“, sagte sie. „Ich habe mich hier immer sehr wohlgefühlt. Es war eine schöne Zeit hier und jetzt bin ich gespannt, was der DTB künftig mit der DM macht.“

Das sind die Ziele für 2024

Für das kommende Jahr hat sich Nastasja Schunk, die nach einer Schulter-OP im Dezember 2022 zu einer langen Zwangspause verurteilt war und aktuell nicht in der Weltrangliste geführt wird, noch keine konkreten Ziele gesetzt. „Ich möchte vor allem international wieder Turniere spielen und Punkte sammeln, um wieder in die Weltrangliste zu kommen“, so die 20-Jährige, Nummer zehn der deutschen Rangliste. „Wichtig ist einfach, nach der Verletzungspause gesund zu bleiben. Dann ist Einiges möglich.“

Stephanie Wagner wurde da schon etwas konkreter. „Ich möchte mindestens ein Jahr verletzungsfrei bleiben. Die Grand Slams Mitte des Jahres sind mein Ziel und mein Spiel weiter zu verbessern“, sagte die aktuelle Nummer 562 der WTA-Weltrangliste, die in der deutschen Rangliste auf Platz 24 zu finden ist.