Die an Nummer eins gesetzte Noma Noha Akugue vom Club an der Alster Hamburg hat bei den deutschen Tennismeisterschaften in Biberach das Viertelfinale erreicht. Sie setzte sich in zwei Sätzen gegen die für den TC Blau-Weiß Berlin startende Qualifikantin Sophie Greiner mit 6:2 und 7:5 durch. Im Viertelfinale trifft Noha Akugue nun auf Joëlle Steur (Bielefelder TTC), die im Achtelfinale gegen Georgina Groth (Großflottbeker THGC) mit 6:0 und 6:4 gewonnen hatte.

Zunächst in allen Belangen überlegen

Zum ersten Mal in dieser Woche war die kleine Tribüne im Biberacher WTB-Tennsizentrum schon am Vormittag gut gefüllt. Das Publikum wollte sich offensichtlich das Duell zwischen Titelfavoritin und Außenseiterin nicht entgehen lassen. Im ersten Durchgang war diese Rollenverteilung auch durchaus zu spüren. Die Hamburgerin Noma Noha Akugue war in allen Belangen überlegen, hatte die besseren und härteren Aufschläge, setzte ihre Gegnerin immer wieder unter Druck und zwang sie zu Fehlern.

Mit insgesamt drei Breaks sorgt Noha Akugue schnell für klare Verhältnisse. Nach nur 29 Minuten hatte sie den ersten Satz mit 6:2 gewonnen. Sophie Greiner hatte dem Spiel der am vergangenen Wochenende gerade 20 gewordenen deutschen Meisterin von 2020 nicht viel entgegenzusetzen. Sie wirkte zu brav, ihr Service hatte nicht das nötige Tempo und den nötigen Druck, um Noha Akugue ernsthaft zu gefährden.

Greiner steigert sich

„Ich bin sehr gut ins Spiel gekommen und habe den ersten Satz sicher nach Hause gebracht“, erklärte Noha Akugue. Danach habe Greiner sich gesteigert und sie sich den einen oder anderen unnötigen Fehler geleistet. „Ich habe im zweiten Satz phasenweise geschlafen und meine Gegnerin dadurch stark gemacht.“ Die Returns von Noha Akugue landeten plötzlich im Netz oder hinter der Grundlinie.

Sophie Greiner wurde selbstbewusster, profitierte von der zwischenzeitlichen Schwäche der Nummer eins der Setzliste. Der 19-Jährigen gelang schon beim 2:1 ein Break und sie baute die Führung danach bis zum 5:1 aus. Es roch nach einer Überraschung, zumindest nach einem Satzerfolg für Sophie Greiner, die schon die schwere Qualifikation in den Beinen hatte.

Angst vor der eigenen Courage

Doch es kam anders. Greiner wirkte so, als ob sie Angst vor der eigenen Courage bekam. Auf der anderen Seite berappelte sich Noma Noha Akugue, fand wieder zu ihrem starken Auftritt im ersten Durchgang zurück und gewann sechs Spiele in Folge. Am Ende hatte die Hamburgerin den zweiten Satz mit 7:5 und damit das Match in zwei Sätzen gewonnen.

„Ich bin meinem Ziel, hier den Titel zu holen, einen weiteren Schritt nähergekommen.“ Schon vor drei Jahren hatte die damals 17-Jährige in Biberach gewonnen. „Der Bodenbelag hier in Biberach ist jetzt etwas langsamer worden.“

Kas ist der neue Coach

Damals galt sie noch als eines der größten Talente, das jetzt auf dem Weg ist, auch international anzukommen - auf den Spuren ihres großen Vorbilds, der Japanerin Naomi Osaka, die bereits vier Grand-Slam-Titel gewonnen hat. In der Weltrangliste liegt die 20-Jährige aktuell auf Platz 177. „Ich kenne meine Stärken und muss mich dennoch noch weiter verbessern.“

Gecoacht wird Noma Noha Akugue jetzt von Christopher Kas, bis August noch Trainer von Jule Niemeier, der sich trotz der Schwächeperiode im zweiten Satz zufrieden zeigte mit dem Auftritt seines neuen Schützlings, auch wenn er sich nicht konkret äußern wollte.