Die ungesetzte erst 16-jährige Victoria Pohle vom TEC Waldau-Stuttgart ist im Viertelfinale der deutschen Tennismeisterschaften an Carolina Kuhl aus Nürnberg gescheitert. Die an Nummer vier Gesetzte gewann in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4 und trifft nun im Halbfinale am Samstag auf Stephanie Wagner (TC SCC Berlin), die Phillippa Preugschat (THC von Horn und Hamm im Stadtpark) mit 6:1 und 6:0 abfertigte.

Rückenprobleme verhindern besseren Ausgang für Pohle

Minutenlang saß Victoria Pohle nach dem Match noch auf ihrer Bank auf dem Platz - das Handtuch über dem Kopf. Sie musste die Niederlage verdauen. Kurz danach lag sie ihrer Mutter und Trainerin Dagmar Pohle im Arm und musste die eine oder andere Träne verdrücken. Und das mit Recht. Die 16-Jährige hatte gegen eine nicht überragend spielende Kuhl die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Aber ein Break der Nürnbergerin im ersten Satz und wieder auftretende Rückenprobleme im zweiten Durchgang verhinderten einen für Pohle besseren Ausgang des Matches.

„Wir hatten uns einen Matchplan zurechtgelegt, den Vicky bis zum Break bei 3:3 im ersten Satz hervorragend umgesetzt hatte“, sagte WTB-Verbandstrainer Albert Ender, der Pohle während der Turniertage Biberach zusätzlich betreute. „Wir wollten, dass die Linkshänderin Kuhl nicht so ins Spiel kommt und deshalb sollte sie die Bälle immer wieder auf die Mitte spielen.“ Was auch zunächst gelang, aber im ominösen siebten Spiel verlor Victoria Pohle ihr Service und Kuhl spielte den Satz routiniert und ohne großen Aufwand herunter.

Talent wurde vererbt

So musste Pohle den Satz abgeben und einer 1:0-Satzführung ihrer Gegnerin hinterherlaufen. Die 16-jährige Stuttgarterin hatte in den ersten beiden Runden Ida Clement und Julia Rennert bezwungen und vor allem überzeugt. Mit etwa drei Jahren habe sie mit dem Tennis angefangen, das ihr durch ihre Mutter quasi in die Wiege gelegt wurde.

„Sie hatte gar keine andere Wahl“, erklärte Dagmar Pohle mit einem Augenzwinkern. Das Talent wurde vererbt und Tennis wurde somit zur großen Leidenschaft von Victoria Pohle, die auch gern drei bis vier Stunden tägliches Training am Olympia-Stützpunkt in Stuttgart in Kauf nimmt.

Qualifikation für Wimbledon das Ziel

Ansonsten besucht sie die Johann-Friedrich von Cotta-Schule in Stuttgart, wo sie von der Kooperation mit dem Württembergischen Tennis-Bund (WTB) profitiert. Die aktuelle Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen sei ihr Vorbild, auf deren Spuren sie gern wandeln möchte.

Zunächst sei ihr Ziel für das kommende Jahr aber, die Qualifikation für das Junioren-Turnier in Wimbledon zu erreichen. Aktuell stehe sie in der Juniorinnen-ITF-Liste auf Platz 300. Dafür gelte es intensiv am Aufschlag zu arbeiten und auch sonst ihr Schlagrepertoire zu verbessern.

Kuhl leistet sich noch ein Break

„Ich habe Lust drauf und bin unter dem Strich auch sehr zufrieden mit meiner Leistung hier in Biberach.“ Mit einer Wildcard das Viertelfinale zu spielen, sei schon etwas, auch wenn an diesem Freitagvormittag an der Riß sogar mehr drin gewesen wäre, auch im zweiten Satz. Zumal sie sich da noch am unteren Rücken von einer Physiotherapeutin behandeln lassen musste.

Die Schmerzen, ausgelöst durch eine ISG-Blockade, die bei schnellen Bewegungen häufiger auftreten, waren schlimmer geworden. So führte Carolina Kuhl schon mit 4:1, leistete sich dann aber auch ein Break, sodass Victoria Pohle noch auf 4:5 herankam, den Satz und damit auch das Match dann aber doch verlor. „Schade. Aber das Positive überwiegt, und auch sehr schade, dass ich im nächsten Jahr nicht wieder hier die ,Deutschen‘ spielen darf.“