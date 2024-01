Rund 2500 bis 3000 Menschen haben nach Schätzungen der Biberacher Stadtverwaltung am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz unter dem Motto „Biberach steht zusammen - Nie wieder ist jetzt!“ gegen Rechtsextremismus demonstriert. Getragen wurde die Veranstaltung, die friedlich verlief, von einem breiten Bündnis aus Vertretern von Parteien, Vereinen und Organisationen aus Politik, Kirche, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.

Viele Menschen waren zur Demo auf den Marktplatz gekommen. Die Stadtverwaltung schätzt 2500 bis 3000. (Foto: Maike Utrata )

„Seid ihr gerne hier?“, rief Sänger Aja Gratz, der mit seinem Bruder Martin die Demo mit Protestsongs umrahmte, den Teilnehmern zu. „Jaaa!“ schallte es zurück. „Hat man euch dafür bezahlt?“ - „Nein!“ Simon Özkeles, SPD-Kreisvorsitzender, und Walter Scharch, Vorsitzender des Stadtjugendrings, begrüßten die Demonstranten. Weit mehr als die erwarteten 500 waren bei sonnigem Wetter auf den Marktplatz gekommen. Viele hatten Fahnen und Protestschilder dabei.

Bezug zum Holocaust-Gedenktag

Mit Blick auf das rechtsextreme Treffen von Potsdam und die dort geäußerten Abschiebungspläne, meinte Özkeles: „Das sind Gedankenspiele, die verursachen Gänsehaut und Wut, weil man icht versteht, wie Menschen in diesem Land eine Partei mit diesem Gedankengut wählen können.“

Walter Scharch erinnerte an den Holocaust-Gedenktag, der am Samstag begangen wurde: „Das zeigt, wohin Faschismus führt.“ Als Demokraten sei es unabdingbar, diesen Auswirkungen entgegen zu treten. Er freue sich, dass alle demokratischen Parteien an der Demonstration mitwirken, so Özkeles: „Trotz mancher politischer Differenzen stehen wir zusammen. Alles ist besser als braun. Toll, dass so viele mit gesundem Menschenverstand auf die Straße gehen und sich gegen diese rechte Hetzerei zur Wehr setzen.“

„Es braucht sie alle“

Landrat Mario Glaser und Oberbürgermeister Norbert Zeidler betonten in ihrer gemeinsamen Ansprache die Werte des Grundgesetzes, für dessen Väter und Mütter das „Nie wieder“ als Lehre aus der Nazizeit die Leitgedanken waren. „Deswegen stehen wir hier zusammen“, so Glaser.

Wer die Würde des Menschen in Frage stelle, der stelle auch die DNA unseres Staates an entscheidender Stelle in Frage, so Zeidler. Er appellierte an die Menschen, nicht nur auf dem Marktplatz Flagge für die Demokratie zu zeigen, sondern auch zu Hause, in den Vereinen und an den Arbeitsstätten. „Es braucht Sie alle. Jeder Einzelne macht den Unterschied“, sagte Landrat Glaser.

Allerdings habe auch die Politik einen Auftrag, so Zeidler: „Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen. Wir müssen Politik entweder besser erklären oder es anders machen.“ Die Politik dürfe es nicht zulassen, dass sich immer mehr Mitbürger aus dem demokratischen Parteienspektrum verabschieden.

Appell, das Wahlrecht auszuüben

Als Oberbürgermeister und Landrat seien sie zur Neutralität verpflichtet, besonders in einem Wahljahr, so Glaser. „Es ist aber unser Selbstverständnis, dass wir klare Kante zu extremistischen Äußerungen beziehen.“ Er appellierte an alle, ihre Wahlrecht auszuüben und couragiert für die Demokratie zu kämpfen. Norbert Zeidler erinnerte an einen, der diesen wehrhaften Geist mustergültig verkörpert und mit dem Leben dafür bezahlt hat: der Reichstagsabgeordnete Matthias Erzberger, der auf dem alten katholischen Friedhof begraben liegt: „Ich bin mir sicher: Er ist heute stolz auf seine Biberacher“, sagte Zeidler.

Für das Biberacher Jugendparlament ergriffen Ella Auernhammer, Marie-Louise Zimmermann und Jan Chwistek das Wort. „Wir wünschen uns, dass dieser politische Kampfgeist anhält. Die Bilder der Demos dürfen nicht nur ein Symbol bleiben“, sagte Ella Auernhammer.

Ruth Schmidberger und Josef Weber sprachen im Namen der Landwirte. Die aktuellen Bauernproteste hätten gezeigt, dass es eine neue Agrarpolitik brauche. „Aber ich möchte nicht Teil eines Protests sein, der Galgen für Politiker aufstellt“, so Schmidberger. Für die Ziele der Landwirtschaft und der Demokratie brauche es keine Pläne von völkischem Austausch und Deportation. „Ich wünsche mir, dass wir uns als Gesellschaft nicht spalten lassen.“

Dekan: AfD ist für Christen nicht wählbar

Josef Weber appellierte mit Blick auf die anstehenden Wahlen: „Lasst euch für demokratische Parteien aufstellen. Gestaltet unsere kurze Zukunft und die noch viel längere unserer Enkel aktiv mit.“

Als Folge des Potsdamer Treffens sei es Zeit aufzustehen, sagte der evangelische Dekan Matthias Krack. „Diesem Ungeist müssen sich Demokraten und Christen mutig entgegen stellen.“ Die AfD sei für Christen nicht wählbar, auch nicht wenn man mit seiner Stimme ein Zeichen des Protests setzen wolle. Und sein katholischer Amtskollege Stefan Ruf warnte davor, auf billige politische Parolen zu hören. „Lasst uns eine Zukunft auf den Säulen des christlichen Menschenbilds gestalten.“

DGB-Kreisvorsitzender Bertram Wächter von Spittler appellierte an die Teilnehmer, die demokratischen Grundrechte wahrzunehmen, „und wählen zu gehen, wann immer es eine Wahl gibt“. Es sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Menschen in diesem Land willkommen zu heißen und zu qualifizieren. „Wir haben Bedarf an Arbeitskräften in allen Branchen.“ An die Politik richtete er die Forderung, den Menschen zuzuhören und ihre Sorgen ernst zu nehmen. „Macht eine transparente Politik und findet Lösungen, die die Menschen verstehen. Dann gibt es keinen Platz für Extremismus, Hass und Hetze.“

Mit dem gemeinsamen Singen von „We shall overcome“ und „Give peace a chance“ ging die Demo nach knapp 90 Minuten zu Ende.

