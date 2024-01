Talent der TG Biberach wechselt an die Handballakademie Graz

Biberach

Biberach / Lesedauer: 4 min

Zwei Jahre wurde Alina Monschein bei der TG gefördert und hinterließ in Biberach mächtig Eindruck. (Foto: Christina Schmuker/TG )

Die 17-jährige Alina Monschein aus Illertissen will in Österreich die nächsten Karriereschritte gehen. So kam es zu ihrem Wechsel.