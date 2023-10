Tagung zur Wirtschaftsgeschichte Oberschwabens

„Oberschwaben und die Welt ‐ Wirtschaftsgeschichte als Vernetzungsgeschichte“: Zu diesem Thema finden am Mittwoch, 25. Oktober, ein Vortrag und eine Podiumsdiskussion statt.

Seit mehr als vier Jahrzehnten wird zu den Heimattagen Baden-Württemberg ein „Tag der Landesgeschichte in der Schule“ für Lehrkräfte aller Schularten organisiert. Die Tagung wird dieses Jahr am 25. Oktober in Biberach abgehalten. Zu zwei Programmpunkten ist die Öffentlichkeit eingeladen: Von 9 bis 10.30 Uhr führt Frank Brunecker, Leiter des Museums Biberach, im Hans-Liebherr-Saal der Biberacher Stadthalle mit einem Fachvortrag zur oberschwäbischen Industriegeschichte im 19. und 20. Jahrhundert in die Thematik der Tagung ein.

Bei einer Podiumsdiskussion im Biberacher Wieland-Gymnasium von 15.30 bis 16.30 Uhr wird das Woher und das Wohin des Wirtschaftsstandorts Oberschwaben beleuchtet. Thomas Handtmann, ehemaliger Chef der Handtmann-Unternehmensgruppe, Stefan Strauch, Geschäftsführer der Produktion des Liebherr-Werks in Biberach, Museumsleiter Frank Brunecker und Carolin Ehringer, Leiterin des Amts für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung der Stadt Biberach, diskutieren miteinander über Vergangenheit, Gegenwart und vor allem Zukunft des Wirtschaftsstandorts Oberschwaben. Neben einer Standortbestimmung soll es dabei vor allem um wirtschaftliche Zukunftsperspektiven im Angesicht dramatischer Transformationsprozesse und krisenhafter Rahmenbedingungen gehen. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.