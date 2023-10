Tabellenführer Türkspor hat wenig Mühe

Der Tabellenführer Türkspor Biberach hat in der Fußball-Kreisliga A II Riß in Bronnen wenig Mühe gehabt, um zu den Punkten zu kommen. Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren gewann gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim mit 1:0 und festigte damit den zweiten Tabellenplatz. Der FC Mittelbiberach siegte glanzlos gegen den SV Sulmetingen II. Der FV Rot gewann auch gegen die SGM Stafflangen/Rissegg.

SGM Warthausen/Birkenhard II ‐ SC Schönebürg 0:1 (0:1). In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erzielte SCS-Spieler Manuel Häussler in der 25. Minute bereits das Tor des Tages. Im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber mehr vom Spiel, schafften es aber nicht, wenigstens noch zum Ausgleich zu kommen.

FV Rot ‐ SGM Stafflangen/Rissegg 4:2 (2:1). Der FV Rot kam zwar schnell zum 1:0, tat sich aber danach gegen die tief stehenden Gäste sehr schwer. Die Platzherren verstanden es, die Fehler der Gäste eiskalt auszunutzen. Der Heimsieg des FV Rot ist hoch verdient. Tore: 1:0, 2:1 Alfusainey Bah (8., 45.), 1:1 Eigentor (18.), 2:2 Patrick Zoll (53.), 3:2 Navin Karl (82.), 4:2 Biniam Afterari (85.). Res.: 0:4.

SV Mietingen II ‐ SG Mettenberg 5:3 (2:3). Der erste Spielabschnitt wurde von den Gastgebern total verschlafen. In der zweiten Halbzeit waren dann die Platzherren die klar bessere Mannschaft und hätten bei einer besseren Chancenauswertung noch höher gewinnen können. Tore: 0:1 Vinzenz Danner (7.), 1:1 Janne Herbig (24.), 1:2 Timo Ditscher (26.), 1:3 Noel Rüther (34.), 2:3 Eigentor (44.), 3:3 Tobias Füller (80.), 4:3 Björn Demuth (81.), 5:3 Tobias Steinle (87.). Bes. Vork.: SVM II verschießt Foulelfmeter (87.).

SF Bronnen ‐ Türkspor Biberach 1:6 (1:5). Die Gäste verstanden es, die Partie in Bronnen frühzeitig zu ihren Gunsten zu entscheiden. In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel bis auf ein weiteres Tor der Gäste vor sich hin. Türkspor war in Bronnen klar tonangebend. Tore: 0:1, 0:4 Halil Ayan (8., 40.), 0:2 Onur Kazanci (27.), 0:3, 1:5 Selman Ayan (29., 44.), 1:4 Oliver Maunz (43.), 1:6 Ilyas Aksit (81.). Res.: 1:5.

FC Mittelbiberach ‐ SV Sulmetingen II 2:0 (1:0). In einem schwachen Kreisliga-A-Spiel konnten die Gastgeber durch Johannes Kehrle (15.) mit 1:0 in Führung gehen. Danach tat sich nicht mehr viel. In der 52. Minute konnte FCM-Spieler Jonathan Schilli auf 2:0 erhöhen. Der Gast konnte den FCM nie ernsthaft in Gefahr bringen.

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren ‐ SGM Laupertshausen/Maselheim 1:0 (0:0). Einen offenen Schlagabtausch sahen die Zuschauer in Attenweiler, wobei die Heimelf mehr und die besseren Chancen hatte. Das Tor des Tages erzielte Jochen Hauler in der 47. Minute. Res.: 5:1.

SGM Alberweiler/Aßmannshardt ‐ SGM Äpfingen/Baltringen 1:2 (1:1). Eine kampfbetonte Partie gab es in Alberweiler. Das Spiel war mehrmals verletzungsbedingt für längere Zeit unterbrochen. Meist spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab. Am Ende waren die Gäste um das eine Tor besser. Tore: 1:0 Stefan Graf (31.), 1:1 Lukas Egger (38.), 1:2 Julian Fischbach (77.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für die SGM Alberweiler/Aßmannshardt (85.). Res.: 2:1.