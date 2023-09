Tabellenführer empfängt den Vizemeister

In der Fußball–Kreisliga A II hat Tabellenführer SGM Äpfingen/Baltringen am vierten Spieltag den SC Schönebürg zu Gast. Türkspor Biberach reist zum FV Rot. Die SGM Stafflangen/Rissegg fährt zur zuletzt stark aufspielenden SGM Alberweiler/Aßmannshardt. Schlusslicht SGM Warthausen/Birkenhard II bekommt Besuch vom SV Mietingen II.

Der Tabellenführer SGM Äpfingen/Baltringen hat den letztjährigen Vizemeister SC Schönebürg zu Gast. Für den Abteilungsleiter des SV Äpfingen ist das erst der Auftakt zu schweren Spielen. „Das Derby gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim, Türkspor Biberach, SGM Alberweiler/Aßmannshardt und der FC Mittelbiberach stehen in den nächsten Wochen an, dann werden wir sehen, wo wir Mitte Oktober stehen“, sagt Manfred Bischoff (Foto: SVÄ). „Mit dem Saisonstart unserer ersten Mannschaft sind wir sehr zufrieden, durch die Gründung der SGM konnten einige Schwachstellen der Vergangenheit ausgeglichen werden. Es ist ein großer Vorteil, dass sich die Spieler bereits aus den gemeinsamen Jugendmannschaften kennen. Deshalb ist die Mannschaft auch schnell zusammengewachsen“, so der Abteilungsleiter weiter. Die Gäste aus Schönebürg stehen mit vier Punkten im Tabellenmittelfeld.

Nicht ganz so einfach war der Sieg von Türkspor Biberach gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim, aber am Ende zählen halt immer die drei Punkte. Nun steht für Türkspor die Reise zum Auswärtsspiel nach Rot an. Der FV Rot spielt bisher eine gute Saison und am letzten Spieltag wurde die SGM Warthausen/Birkenhard II mit 6:0 abgefertigt. Türkspor Biberach ist natürlich ein anderer Gegner. Dem FV Rot würde ein Punkt reichen. Türkspor Biberach braucht einen Auswärtserfolg, um ganz vorne dran zu bleiben.

Als einzige Mannschaft noch ohne Punkt ist die SGM Warthausen/Birkenhard II. Kein Tor konnte die SGM bisher erzielen, aber auf der anderen Seite stehen 16 Gegentore in drei Spielen. Der SV Mietingen II steht im Heimspiel als Gegner auf dem Spielplan. Mietingen II gewann überraschend gegen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren mit 4:0 und ist schon deshalb Favorit in diesem Spiel.

Aufsteiger SV Sulmetingen II tut sich in der neuen Spielklasse noch schwer, zuletzt hatte man beim SC Schönebürg mit 1:4 das Nachsehen. Mit der SGM Laupertshausen/Maselheim ist ein Gegner zu Gast, der trotz der knappen Niederlage bei Türkspor Biberach zu den vorderen Mannschaften gezählt werden darf. Dem Aufsteiger bleibt auch in dieser Begegnung nur die Außenseiterrolle.

Ist der FC Mittelbiberach nur noch Mittelmaß? Diese Frage lässt sich zu so einem frühen Zeitpunkt der neuen Saison natürlich noch nicht abschließend beantworten. Der Start verlief aber schon mal durchwachsen, wie die Niederlage bei den SF Bronnen aufzeigte. Der FCM hat die SG Mettenberg zu Gast und hofft dringend auf Punkte. Mettenberg konnte erst einen Punkt gewinnen und wäre somit mit einem Unentschieden in Mittelbiberach zufrieden.

Die SGM Alberweiler/Aßmannshardt überrascht positiv mit ihren Ergebnissen und ist auch im Heimspiel gegen die SGM Stafflangen/Rissegg der klare Favorit. Die neu gegründete SGM Stafflangen/Rissegg wäre am Saisonende mit einem Mittelfeldplatz nicht unzufrieden und versucht immer wieder, von Spiel zu Spiel zu denken. Spielort ist Alberweiler.

Für zwei Überraschungen sorgten die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren und die SF Bronnen. Gastgeber Attenweiler/Oggelsbeuren verlor beim SV Mietingen II überraschend mit 0:4 und die SF Bronnen hatten mit ihrem 2:1–Sieg gegen den FC Mittelbiberach ein positives Erlebnis. Welche Serie geht am Sonntag zu Ende? Spielort ist Oggelsbeuren.

Der vierte Spieltag in der Fußball–Kreisliga A II im Überblick:

Sonntag, 10. September, 13.15 Uhr:

SGM Warthausen/Birkenhard II — SV Mietingen II

SV Sulmetingen II — SGM Laupertshausen/Maselheim

Sonntag, 10. September, 15 Uhr:

FV Rot — Türkspor Biberach

SGM Äpfingen/Baltringen — SC Schönebürg

SGM Alberweiler/Aßmannshardt — SGM Stafflangen/Rissegg

FC Mittelbiberach — SG Mettenberg