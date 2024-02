Symbolische Putzaktion bei der Stadthalle

Ganz im Gegensatz zur Atmosphäre während der Ereignisse am Aschermittwoch herrschte am vergangenen Samstag eine fröhliche Stimmung im Biberacher Stadtgarten. Dies war auch ganz im Sinne des Vorbereitungsteams, einer Gruppe von Privatpersonen um Cornelia Furtwängler und Christine Frey, die mit dieser angemeldeten Aktion einen Kontrapunkt zu den Ausschreitungen im Umfeld des Grünen Aschermittwochs setzen wollten, schreiben sie in einer Pressemitteilung.

Kurz vor 12 Uhr mittags kamen um die 250 Menschen aus den umliegenden Gassen und dem Wochenmarkt in den Stadtgarten, ausgerüstet mit Putzeimern, Kehrschaufeln, Besen und bunten Staubwedeln. Dort wurden sie vom Biberacher Musiker Aja Gratz mit rockigen Gitarrenklängen eines eigens zum Anlass getexteten Liedes empfangen, heißt es in der Meldung weiter. Dieses kritisierte die Ausschreitungen am Aschermittwoch und unterstützte die Teilnehmer beim Singen und Putzen. Da die Aktion von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, Vereinen und Organisationen unterstützt wurde, war es ein breites Spektrum an Teilnehmern die schrubbend, kehrend und wischend mitsangen, um mit dieser symbolischen Reinigung die Bilder von Angst, Bedrohung und Machtlosigkeit der Ausschreitungen vom Aschermittwoch zu beseitigen.

Auch eine Gruppe Landwirte hatte sich mit Stallbesen und professionellen Kehrmaschinen am Rande der Aktion postiert. Im anschließenden, ruhig und sachlich verlaufenden Gespräch legten sie Wert darauf, als eigene Demonstrationsgruppe wahrgenommen zu werden, um zu zeigen, dass „Bauern ordentliche Leute sind, die keinen Dreck hinterlassen“.