Der SV Alberweiler hat in der Frauenfußball-Landesliga II einen zweistelligen Kantersieg gegen Berneck/Zwerenberg gelandet. Der SV Mietingen spielte gegen Unterzell-Reichenhofen zum sechsten Mal in dieser Saison unentschieden.

SV Alberweiler - Spvgg Berneck/Zwerenberg 10:0 (4:0). Bereits in der dritten Minute eröffnete Melanie Geiselhart das Torfestival. Jennifer Röding erhöhte nach einem Eckball von Theresa Hauler per Kopf auf 2:0 (7.). Eine gute Kombination veredelte Julia Kopf zum 3:0 (30.), dem Maren Jerg den 4:0-Pausenstand folgen ließ (33.). Auch in Halbzeit zwei dominierte Alberweiler und baute die Führung durch Tamara Würstle (54.) weiter aus. Die Gäste konnte sich vom ständigen Druck des SVA nur selten befreien. Ein Eigentor von Berneck/Zwerenberg (67.) sowie Tore von Leonie Schick (70.), Jennifer Röding (72.) und Geiselhart (86.) schraubten das Ergebnis bis auf 9:0 in die Höhe. Den Schlusspunkt zum 10:0 setzte Würstle (89.). Am kommenden Sonntag empfängt der SVA den TSV Sondelfingen in der heimischen Hessenbühl-Arena (Anstoß: 11 Uhr).

SV Mietingen - SC Unterzell-Reichenhofen 2:2 (0:0). Gegen den Tabellensiebten hatte Mietingen zunächst etwas mehr vom Spiel. Leandra Saiger (10.) verfehlte das Tor auf Vorlage von Jessica Ganz knapp, Sarah Birk (30.) traf aus gut 30 Metern den Pfosten. Im Gegenzug scheiterte Silke Michel (31.) an SVM-Keeperin Julia Bailer. Johanna Dwornik (43.) vergab einen Abpraller. Kurios begann die zweite Hälfte. Nach einem Foul des SVM nahe der Mittellinie führte Michaela Lauber (48.), trotz vehementer Proteste der Gastgeberinnen, den fälligen Freistoß 20 Meter vor dem SVM-Gehäuse aus - 0:1. Auf Vorarbeit von Saiger glich Ganz (59.) zum 1:1 aus. Ein Eigentor von Marie Neuer (68.) nach einer Ecke führte zum 1:2. Die eingewechselte Leonie Miller (77./Foto: SVM) verwertete eine Ecke von Sarah Birk (78.) zum 2:2-Endstand. Das nächste Spiel bestreitet der SVM am Sonntag, 24. März (Anstoß: 11 Uhr), beim TSV Lustnau.