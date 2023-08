SV Winterstettenstadt muss im Derby ran

Der Tabellenführer SGM Ummendorf/Fischbach reist in der Fußball–Kreisliga A I Riß zum SV Erolzheim. Bezirksliga–Absteiger VfB Gutenzell trifft im ersten Heimspiel in der neuen Spielklasse auf den SV Kirchdorf. Der SV Eberhardzell reist zum nicht weit entfernten SV Winterstettenstadt.

Deutliches Ausrufezeichen

Schon mal ein deutliches Ausrufezeichen hat die neu gegründete SGM Ummendorf/Fischbach am ersten Spieltag gesetzt. Mit 6:0 wurde die SGM Tannheim/Aitrach vom Platz gefegt. Beim SV Erolzheim tritt Ummendorf/Fischbach nun an. Die Illertaler mussten nach dem Derby gegen den SV Kirchdorf mit einer Niederlage im Gepäck die kurze Heimreise antreten, allerdings soll diese etwas unglücklich für den SVE zustandegekommen sein. Für beide Mannschaften wird es kein leichtes Spiel, wobei die SGM Ummendorf/Fischbach schon mal mit einem gewissen Schwung in diese Partie gehen kann.

Pleite soll aus Köpfen verschwinden

Einen richtigen Fehlstart hat die SGM Tannheim/Aitrach auf dem Sportgelände in Fischbach am ersten Spieltag der Saison 2023/24 hingelegt. So schnell wie möglich sollte diese Pleite aus den Köpfen verschwinden. Ob das Gästeteam von der SGM Reinstetten/Hürbel dafür der richtige Gegner ist? Das Auftaktspiel in Reinstetten fiel am vergangenen Samstag buchstäblich ins Wasser und wurde am Mittwochabend nachgeholt. Spielort am Sonntag ist Tannheim.

Der FC Bellamont spielt gegen die SGM Rot/Haslach. Für den FCB wird die Partie nach dem Nachholspiel am Mittwochabend bereits die zweite in dieser Woche sein. Rot/Haslach hatte am ersten Spieltag spielfrei. Wenn man die Vorsaison hernimmt, so ist der FC Bellamont der klare Favorit.

SV Kirchdorf scheint im Aufwärtstrend

Seine Bezirksliga–Erfahrung soll dem VfB Gutenzell die Punkte aus dem Spiel gegen den SV Ellwangen beschert haben. Hilft da die größere Cleverness auch im Heimspiel gegen den SV Kirchdorf? Der SVK scheint den Aufwärtstrend, der in der vergangenen Spielzeit zu erkennen war, weiter fortsetzen zu wollen, wie das siegreiche Derby gegen den SV Erolzheim zeigte. Es ist ein Prüfstein für beide Mannschaften.

Zwei Verlierer des ersten Spieltags stehen sich mit dem BSC Berkheim und dem SV Ellwangen gegenüber. Der Gastgeber Berkheim bezog in Eberhardzell eine 0:2–Niederlage und Ellwangen hatte gegen den Absteiger Gutenzell mit dem gleichen Ergebnis das Nachsehen. Wie werden sich beide Mannschaften nach dem zweiten Spieltag einordnen?

Derbycharakter sorgt für zusätzliche Würze

Ein Spiel, das Spannung verspricht, ist die Paarung SV Winterstettenstadt gegen den SV Eberhardzell. Beide Teams waren zum Auftakt siegreich und wollen dies auch nach dem zweiten Spieltag weiter sein. Der Derbycharakter wird für eine zusätzliche Würze sorgen.

Der Spieltag im Überblick:

FC Bellamont — SGM Rot/Haslach, SGM Tannheim/Aitrach — SGM Reinstetten/Hürbel, SV Erolzheim — SGM Ummendorf/Fischbach, VfB Gutenzell — SV Kirchdorf, BSC Berkheim — SV Ellwangen (alle Sonntag, 3. September, 15 Uhr), SV Winterstettenstadt — SV Eberhardzell (Sonntag, 3. September, 18 Uhr).