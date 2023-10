SV Schemmerhofen steht im Zugzwang

Zum Schluss der englischen Woche geht erstmals in dieser Saison ein Spieltag der Bezirksliga Riß geschlossen am Sonntag über die Bühne. Der Dritte SGM Warthausen/Birkenhard fordert Tabellenführer SV Reinstetten heraus. Die auf Platz zwei positionierte SGM Ringschnait/Mittelbuch will diese Position im Heimspiel gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf behaupten. Anpfiff ist überall um 15 Uhr.

Die SGM Warthausen/Birkenhard kam in in den vergangenen zwei Partien zu maximaler Punkteausbeute, das gab es zuletzt im März. Ein klarer Stimmungsmacher für das Heimspiel gegen den SV Reinstetten. Da baut man zunächst auf eine stabile Abwehr, die zwei Mal in Folge sauber blieb und erst sieben Tore zuließ. Der Tabellenführer reist mit der klar besten Sturmreihe an, die erst in einer Partie zu weniger als drei Treffern kam. Gewisse Probleme in der Abwehr kann der SVR aber auch nicht verschweigen. In Birkenhard gibt es ein Wiedersehen der beiden Ex-Biberacher Andreas Wonschick und Florian Treske.

Die SGM Ringschnait/Mittelbuch erspielte aus den vergangenen drei Spielen sieben Punkte und tritt zum zweiten Mal in Folge vor eigenem Publikum an. In Ringschnait erwartet die Voltenauer-Truppe als Tabellenzweiter nun den Aufsteiger SGM Muttensweiler/Hochdorf, gegen den sie Sieg Nummer fünf anvisiert. Die Gäste bestreiten erst ihr zweites Auswärtsspiel der Saison. Generell dürfte aber die Herangehensweise eine ähnliche sein wie bei den Heimspielen, in denen man zu den bisherigen neun Punkten kam. Der Gast ist in der Außenseiterrolle, die ihm behagen könnte.

Für den SV Schemmerhofen ist der eigentlich gelungene Saisonstart nur noch gute Erinnerung. Nach drei Niederlagen in Folge ist der SVS auf den hintersten Plätzen angekommen und steht in der Heimpartie gegen den SV Burgrieden eindeutig unter Zugzwang. Der SVB reist nach einem 3:0-Sieg gegen Schwendi mit breiter Brust und klaren Argumenten für die eigene Bezirksliga-Tauglichkeit an. In sieben Partien ging man fünf Mal mit zählbaren Resultaten vom Feld. In den länger zurückliegenden A-II-Vergleichen spricht die Bilanz aber klar gegen den Aufsteiger.

Für die TSG Achstetten war unter der Woche trotz eines engagierten Auftritts beim Tabellenführer nichts zu holen. Mehr Chancen, das mit zehn Zählern recht gut befüllte Punktekonto weiter aufzustocken, sieht man in der Heimpartie gegen das Schlusslicht SV Dettingen. Im Falle des vierten Saisonsieges wäre die TSG wohl weiterhin unter den Top Fünf. Davon ist der SVD tabellarisch betrachtet neun Plätze weg, nicht aber fußballerisch. Wenn die Betz-Elf Chancen konsequent nutzen kann, ist der dringend nötige erste Auswärtssieg nicht außer Reichweite.

15 Gegentreffer in sieben Partien sind für die SF Schwendi eine ungewöhnlich hohe Marke. In Zusammenhang damit könnte auch der schon seit Saisonbeginn fehlende Abwehrchef Alexander Mayr stehen. Unabhängig davon strebt der aktuelle Tabellensechste gegen den FC Wacker Biberach nach zwei sieglosen Partien wieder einen Sieg an. Der Aufsteiger aus der Kreisstadt begünstigte seine zurückliegenden beiden sieglosen Partien vorwiegend durch eigene unnötige Abwehrfehler. Immerhin ist man seit zwei Auswärtspartien unbesiegt, daran will man in Schwendi anschließen.

Der SV Steinhausen bringt trotz größtem Aufwand und teilweise sehr griffigen Auftritten keine richtige Ergebniskonstanz aufs Feld. Die wiederum bringt aber Gegner TSV Kirchberg mit ins Rottumtal, der in seinen letzten drei Partien als Sieger vom Platz ging und damit als Mannschaft der Stunde betitelt werden darf. Dem SVS steht ohne Zweifel ein sehr schwer zu bespielender Gast ins Haus, helfen würde der am Vorsonntag fehlende Tobias Rothenbacher. Der TSV wird an der zuletzt bewährten Taktik mit schnellem Umschaltspiel nichts ändern.

Sechs eigene Treffer, darunter gleich vier gegen den Tabellenführer, genügten für Olympia Laupheim II in den letzten zwei Heimspielen lediglich zu einem Punkt. In beiden Partien gab das zwar spielstarke, aber eben auch noch ein Stück unerfahrene, Team Zwei-Tore-Vorsprünge noch aus der Hand. Im Stadtderby gegen den SV Baustetten soll der erste Heimsieg her. Der SVB beendete unter der Woche rechtzeitig sein kleineres Formtief, hat aber immer noch Luft nach oben. Co-Spielertrainer Marcel Schwarzmann will an alter Stätte die nicht so gute Derbybilanz aufpolieren.