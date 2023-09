SV Reinstetten weiterhin ohne Makel

Titelfavorit SV Reinstetten kam am vierten Spieltag der Bezirksliga Riß in Kirchberg zum vierten Sieg. Der SV Schemmerhofen nimmt nach seinem 2:1–Derbysieg in Warthausen Platz zwei ein, punktgleich gefolgt von Wacker Biberach.

Das Spiel des Tages: SV Steinhausen — FC Wacker Biberach 1:2 (0:2). Die Heimelf hatte anfangs optische Vorteile, die Gäste bauten ihr Spiel konsequent über die gut besetzten Flügel auf. Die ersten Chancen gingen aber klar auf das Konto der Heimelf. Wacker–Keeper Golabin Pereski ließ einen Freistoß von Tobias Rothenbacher abklatschen, Fabian Pfender setzte seinen folgenden Kopfball über den Balken. Matthias Wanner traf aus 16 Metern nur das Aluminium, wieder Pfender köpfte am langen Pfosten vorbei. Die Gäste kamen sehr stark aus der ersten Trinkpause, nach Kopfballablage von Liridon Sylay traf Ersin Cerimi (31.) zum 0:1. Beim besten SVS–Angriff traf Steffen Pfender nur den langen Pfosten. Deutlich treffsicherer war dann Boris Nji (44.), der per Freistoß aus spitzem Winkel das 0:2 markierte. Der Aufsteiger agierte nach der Pause mit der Führung im Rücken unaufgeregt und hatte durch Daniel Rulani und Giovane Eisler Möglichkeiten. Der SVS hatte Pech mit einem Lattentreffer, das 1:2 von Steffen Pfender (90.+6) kam zu spät.

SGM Muttensweiler/Hochdorf — SF Schwendi 3:2 (0:0). Der Aufsteiger kam vor 400 Zuschauern verdient zum zweiten Sieg. Die SGM erspielte in den ersten 20 Minuten klare Chancen, Paul Britsch traf nur den Pfosten. Die SF legten danach zu, Tobias Mayr (46.) nutzte einen krassen Fehlpass zum 0:1. Fast postwendend glich Louis Ruß (48.) zum 1:1 aus. Auf das 1:2 durch Michael Lerch (52.) per Kopf ließ Paul Britsch (63.) nach starker Einzelaktion das 2:2 folgen. SF–Keeper Fabian Ammann parierte zweimal stark, ehe Fabian Scheffold (80.) ein klasse Zuspiel von Jakob Schmid zum umjubelten 3:2 nutzte.

TSV Kirchberg — SV Reinstetten 1:3 (1:0). Der Heimelf gehörten eindeutig die Anfangsminuten. Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte war der TSV griffiger und ging deshalb auch verdient mit dem 1:0 von Tobias Knoll (43.) nach einer Ecke in die Pause. Der Titelfavorit war nach der Pause deutlich aktiver, musste aber lange auf die spielentscheidenden Tore warten. Isaak Athanasiadis (79., 85., 90-+5) sorgte aus der Drehung aus 16 Metern für das 1:1, alleinstehend für das 1:2 und mit einem Foulelfmeter das 1:3. Gäste–Coach Florian Treske sah auf der Bank Rot (65.).

Olympia Laupheim II — SV Burgrieden 2:2 (2:2). Vier Tage nach dem knappen Derby–Sieg im Pokal legte die Olympia II eine schnelle 2:0–Führung durch Ali Acinikli (9.) und Valentin Hafner (11.) vor. Nach dem 2:1–Anschlusstreffer von Robyn Kröner (26.) vergab die Heimelf einen Hochkaräter und hatte dann einen Bruch im eigenen Spiel. Gäste–Co–Spielertrainer Mathias Brinsa (43.) sorgte noch vor der Pause für das 2:2. In Halbzeit zwei waren auf beiden Seiten Torchancen dünn gesät, der Aufsteiger verdiente sich am Ende das Remis.

SV Baustetten — SV Dettingen 2:2 (1:0). Der SVB hatte in Halbzeit eins Vorteile, die besseren Chancen und ging auch durch Emil Baur (37.) nach einer vom Gast zu kurz abgewehrten Flanke mit 1:0 in die Kabine. Die Partie verflachte aufseiten der Gastgeber, Tobias Walker (60.) traf per Elfer nach dem ersten Gästeangriff zum 1:1. Beim zweiten guten Vorstoß des SVD traf Ron Bicker (73.) zum 1:2. Philipp Birk–Braun (74.) glich postwendend per Kopf zum 2:2 aus. Die Gäste hatten in der Schlussphase mehr zu bieten und in der letzten Minute die Chance zum Sieg. Bes. Vork.: Rot, Niklas Behrend (SVB, 90.+5).

TSG Achstetten — SGM Ringschnait/Mittelbuch 2:1 (1:1). Die Heimelf hatte mehr Spielanteile, auch die besseren Chancen und kam verdient zum zweiten Saisonsieg. Die Gäste kamen per Foulelfmeter durch Manuel Schlichthärle (26.) zum 0:1, fast mit dem Pausenpfiff glich Daniel Krug (45.) per direkt verwandelten Freistoß zum 1:1 aus. Justin Mehle (48.) traf am langen Eck gleich nach der Pause zum 2:1 für die TSG, das die Gäste trotz größter Bemühungen bis zum Abpfiff der Partie nicht mehr korrigieren konnten.

SGM Warthausen/Birkenhard — SV Schemmerhofen 1:2 (1:1). Die SGM nutzte bei optischer Überlegenheit ihre Chancen nicht, die Gäste setzten die spielentscheidenden Treffer jeweils nach Standards. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Gästespielertrainer Andreas Ludwig schob Justin Ehe (30.) zum 0:1 ein. Selin Leicht (36.) glich ebenfalls nach Freistoß von Max Haller per Kopf zum 1:1 aus. In der ausgeglichenen zweiten Hälfte setzte Dario Ehe (60.) nach Freistoß von Kim Joel Lück den spielentscheidenden Treffer zugunsten der Gäste .