SV Reinstetten tritt bei formstarker Olympia II an

Der TSV Kirchberg eröffnet am Samstag, 30. September, mit seinem Heimspiel gegen den SV Baustetten den sechsten Spieltag der Bezirksliga Riß. Tabellenführer SV Reinstetten steht bei Olympia Laupheim II auf dem Prüfstand. Die Partie SV Schemmerhofen gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf wurde in den März nächsten Jahres verschoben. Anpfiff ist bei allen Partien am Sonntag um 15 Uhr.

Wie wichtig der Sieg im Illertalderby war, konnte man beim TSV Kirchberg am Ende des letzten Spieltags sehen. Zwar liegt der TSV immer noch auf dem vorletzten Platz, der Anschluss an das breite Tabellenmittelfeld ist jedoch hergestellt. In den Fokus stellte sich im bisherigen Saisonverlauf Tobias Knoll, auf dessen Konto vier der fünf TSV-Tore stehen. Tabellarisch ganz nah liegt der kommende Gegner SV Baustetten, der punktgleich mit dem TSV um einen Platz besser liegt. Beim SVB kann man eine bislang enttäuschende Saison kaum wegdiskutieren , der Vierte der Vorsaison ist seit drei Spieltagen ohne Sieg. In Kirchberg soll der Kurswechsel her.

Der SV Steinhausen stellte beim 3:3 in Reinstetten einmal mehr seine hohe Auswärtsqualität unter Beweis. Auf eigenem Rasen fehlen der Mannschaft um Coach Dietmar Mang in dieser Saison aber noch Punkte. Auf den allerersten Blick könnte man dies nun grundlegend gegen das noch sieglose Schlusslicht SV Dettingen ändern. Für den SVS ist ohnehin noch eine kleine Rechnung offen, vom SVD wurde man im Juni beim 0:1 in die Relegation geschickt. Eben dieser Sieg war auch gleichzeitig das letzte Erfolgserlebnis für die Gäste, die in den letzten Partien deutlich verbessert, aber ohne Spielglück waren. Dies will man in Steinhausen erzwingen und punkten.

Sowohl die SF Schwendi, wie auch die SGM Ringschnait/Mittelbuch beendeten am letzten Spieltag ihre kleine Ergebniskrise und kamen jeweils zum dritten Sieg der Saison. Beide Mannschaften haben sich damit auch im ersten Tabellendrittel verortet, mit dem klaren Ziel, die Aufenthaltsdauer in diesen Regionen auch zu verlängern. Dies und auch das spielerische Potenzial der Teams verspricht im Vorfeld eine gute Bezirksliga-Partie, auch wenn die SF wie auch die SGM die spielentscheidenden Akzente bei den jüngsten Siegen erst nach der Pause setzten. Einen richtigen Favoriten hat das Verfolgerduell nicht, manches spricht auch für ein Remis.

Die SGM Warthausen/Birkenhard hinterließ zuletzt in Ringschnait einen starken Eindruck, musste die Heimreise aber erstmalig ohne Punkte antreten. Der letzte Heimvergleich gegen den SV Burgrieden geht noch auf gemeinsame Zeiten in der Kreisliga A2 zurück, unabhängig davon will das Team um Coach Vincenzo Galvano den ersten Heimsieg der Saison. Beim Gast freute man sich zuletzt über den Sieg im Rottalderby, der einzige Treffer von Pascal Gietl zum ersten Bezirksliga-Dreier war dann auch ein Stück geschichtsträchtig. Der Aufsteiger ist auswärts ungeschlagen und sieht mit viel Rückenwind Chancen, diese Serie zu verlängern.

Sieben Punkte aus den letzten drei Partien sind bei Olympia Laupheim II eindeutige Argumente für eine gute Form, vor allem in den Auswärtspartien trat man sehr stark auf. Mit welcher taktischen Ausrichtung Coach Mirko Micic sein junges Team in das schwere Heimspiel gegen Tabellenführer SV Reinstetten schickt, bleibt abzuwarten. Der SVR weist eine unbefleckte Auswärtsbilanz vor und bringt einen Torjäger Isaak Athanasiadis mit zuletzt zwei Dreierpacks in Folge an die Hasenstraße. An alter Wirkungsstätte will der Stürmer mit der Rückennummer 18 wieder treffen. Darüber hinaus hat der Ligaprimus aber sehr viel mehr zu bieten und ist der erklärte Favorit.

Die TSG Achstetten und der FC Wacker Biberach duellieren sich zum zweiten Mal innerhalb von knapp drei Wochen. Im Pokal hatte die TSG in der Kreisstadt knapp die Nase vorne, im Liga-Heimspiel will man vier Tage nach der mittwöchlichen Partie nachlegen. Bei der Derbyniederlage vor Wochenfrist stand sich die TSG bei sehr schlechter Chancenverwertung selber im Weg. Die Gäste enttäuschten am letzten Spieltag, was der Sportliche Leiter Uwe Ehing nach der Partie offen ansprach: „Wenn man mit einem Sieg die Chance auf Platz zwei hat, muss man einfach viel entschlossener auftreten. Laupheim II hat es uns vorgemacht. Wir müssen dringend die Fehler abstellen und wieder Gas geben.“