Die Reform der Verbands– und Spielklassenstruktur für das nächste Jahr hat in der nun beginnenden Saison 2023/24 bereits ihre Auswirkungen. Die Fußball–Bezirksliga Riß geht mit nur noch 14 Mannschaften in die letzte Saison. Vier Mannschaften müssen auf jeden Fall absteigen. Steigen zwei Teams aus der Landesliga–Staffel IV ab, kommt ein weiterer Absteiger hinzu.

Relegationsspiele wird es wie im ganzen Bezirk Riß nicht geben. Meisterfavorit Reinstetten eröffnet schon am Samstag, 26. August, um 18 Uhr im Heimspiel gegen Neuling SGM Muttensweiler/Hochdorf die Saison.

14 Mal Votum für SV Reinstetten

Die Vereinsvertreter vergaben bei ihren Meisterschaftstipps (Mehrfachnennungen waren möglich) 14 Mal ihr Votum an den SV Reinstetten. Den SF Schwendi traut ein Verein den letzten Titel in der Bezirksliga Riß zu, ein anderer Verein tauchte bei der Befragung nach dem Meister nicht auf. Unter neuer Flagge segelt die SGM Ringschnait/Mittelbuch.

Dass der SV Reinstetten so hoch im Kurs liegt, hat mehrere Gründe. Zum einen war der SVR in den vergangenen zwei Jahren schon eine der spielstärksten Mannschaften der Liga, musste da aber als Dritter und Fünfter konstanteren Teams den Vortritt lassen. Zum anderen wurde der eingespielte Kader mit drei Zugängen weiter gut verstärkt. Das Saisonziel für die Mannschaft um den neuen Coach Florian Treske und Co–Spielertrainer Mathias Wesolowski ist auch aus eigener Sichtweise alternativlos — es zählt nur der Titel.

Kein Selbstläufer

Betrachtet man die Rückrundenbilanz der SF Schwendi, die zweitbeste aller Teams garniert mit dem Bezirkspokalsieg, könnte man einen ersten ernsthaften Widersacher für den Meisterfavoriten vermuten. Diesen Lauf will der Siebte der Vorsaison, der im WFV–Pokal im Achtelfinale steht, im Bezirkspokal aber bereits weg ist, wieder aufnehmen. Das Trainerduo um den erfahrenen Coach Sven Biberacher und Co–Trainer Thomas Manz weiß, dass dies kein Selbstläufer wird. Die SF sind personell breiter aufgestellt in dieser Saison.

Beim SV Baustetten flirtet man als Vierter und Pokalfinalist der Vorsaison auch in der kommenden Saison mit einem Platz im oberen Drittel. Dies darf man der Mannschaft um den neuen Trainer Mario Sopic und um Co–Spielertrainer Marcel Schwarzmann auch zutrauen. Alle Spieler aus dem eingespielten Kader hielten dem Verein die Treue, zwei Zugänge könnten noch zusätzliche Impulse geben. Der SVB startet mit zwei Partien gegen Aufsteiger und will da gleich mal einen Grundstock für eine erfolgreiche Saison legen.

Knackiges Auftaktprogramm

Für die TSG Achstetten steht Saison zwei nach dem Aufstieg an. Das Ziel Klassenerhalt schaffte die TSG in der Vorsaison als Fünfter fast problemlos. Die Vorgabe ist auch für die kommende Saison exakt die gleiche, die Mannschaft von Coach Roland Schlecker will weiterhin oben bleiben. Der Kader ist bei den Rottalern auch mit eigenen Nachwuchskräften erweitert worden, Routinier Benjamin Speidel wird in der Vorrunde jedoch sicher ausfallen. Die erste Pokalaufgabe löste die TSG, in der Liga hat man aber ein knackiges Auftaktprogramm.

Für Georg Depperschmidt, der als Trainer des FV Olympia Laupheim II in seine sportliche Heimat zurückgekehrt ist, stehen die gleichen Aufgaben wie für seine Vorgänger an. Das Spielerkarusell drehte sich ein mal mehr kräftig, der Vorsaison–Sechste will die Findungsphase früher abschließen als in den vorigen Spielzeiten, als man immer erst im zweiten Saisonabschnitt so richtig in die Gänge kam. Helfen könnte dabei der erfahrene Admir Causevic, der als Co–Spielertrainer die junge Mannschaft auf dem Feld führen soll.

Neue Zeitrechnung

Bei der SGM Warthausen/Birkenhard, die in der Vorsaison auf Rang acht landete, beginnt nun eine neue Zeitrechnung. Nach dem Abgang von Ikone Jochen Hauler sind jetzt Vincenzo Galvano und Andreas Wonschick in der sportlichen Verantwortung. Letzterer bringt immerhin Verbandsliga–Erfahrung beim FV Biberach mit und soll die Qualität im Offensivbereich erhalten. Mit Niklas Ruf hat die SGM noch einen stark aufstrebenden Stürmer parat. Der anvisierte Platz in der oberen Hälfte ist sehr realistisch, nach oben keine Grenzen.

Beim Vorsaison–Neunten SV Dettingen ist die sportliche Kommandozentrale neu besetzt. Rückkehrer Andreas Betz als Spielertrainer und Fabian Lorenz als neuer Co–Spielertrainer ersetzen Oliver Wild sowie Timo Ehlert in diesen Positionen. Zwei weitere Abgänge will man weitgehend mit eigenen Nachwuchskräften kompensieren. Geläutert von einer mehr als durchwachsenen Vorsaison visiert man beim SVD zunächst einen gesicherten Mittelfeldplatz an. Dies wäre dann auch gleichzeitig die Qualifikation für die neue Bezirksliga 2024.

Gutes Umschaltspiel

Trainer Oliver Seifert und Spielertrainer Andreas Ludwig vom SV Schemmerhofen haben eine nervenaufreibende Vorsaison zu einem guten Ende gebracht. Torhüter Deniz Uzman, der dem SVS in der Endphase manchen Punkt rettete, hat seine Karriere beendet. Eben auf dieser Position vermeldet man die einzigen zwei Zugänge. In Schemmerhofen setzt man wohl wieder auf gutes Umschaltspiel über die schnellen Stürmer, die fehlten jedoch beim Pokalaus in Rot. Beim SVS hofft man aber wie in der Vorsaison auf einen guten Start.

Beim TSV Kirchberg, der als Vorsaison–Elfter eine anstrengende Spielzeit hinter sich hat, vertraut man weiterhin auf das gleichberechtigte und harmonische Spielertrainer–Duo Daniel Kohler und Dominik Breher. Sieben Zugänge erhöhen Quantität und Qualität im TSV–Kader. Voll an Bord ist auch wieder Stürmer Alexander Luppold, der verletzungsfrei ein echter Torjäger ist. Insgesamt ist der Kader stark verjüngt. Beim TSV wünscht man sich wieder mehr Konstanz in den Heimspielen, im Waldstadion war man schon mal eine Macht.

Gute Möglichkeiten

Spannendes Projekt, spannender Trainer: Reiner Voltenauer, aufstiegs– und landesligaerprobter Trainer der neu gegründeten SGM Ringschnait/Mittelbuch, muss oder kann aus einem sehr gut gefüllten Topf an Spielern ein schlagkräftiges Team formen. Einen echten Härtetest hatte die SGM aber noch nicht, zwei Pokalpartien sagte der Gegner ab. In den Testspielen konnte man jedoch die guten Möglichkeiten schon mal andeuten. Mit dem angegebenen Saisonziel Klassenerhalt gibt man sich geerdet, dem Fusionsteam kann man mehr zutrauen.

Der SV Steinhausen hat zwei komplett verschiedene Spielzeiten hinter sich. Der Aufstiegsrelegation folgte harter Kampf gegen den Abstieg, dem der SVS aber entging. Nach diesen Extremen wollen sich Trainer Dietmar Mang und sein Team wieder als solider Bezirksligist etablieren, das sportliche Rüstzeug dazu hat der SVS auf jeden Fall. Max Wanner hinterlässt eine Lücke, der lange verletzte Mittelfeldakteur Sven Waizenegger wird ins Team zurückkehren. Für eine sorgenfreiere Saison sollte es für die Schwarz–Gelben auf jeden Fall reichen.

Neu im Bezirksoberhaus

20 lange Jahre musste der FC Wacker Biberach warten und darf sich jetzt endlich wieder Bezirksligist nennen. Die Vorfreude bei den Blau–Gelben ist riesig, das eigene Saisonziel lautet, wie für einen Aufsteiger üblich, Klassenerhalt. Für diese Mission hat man den Kader verbreitert. Unter den Zugängen ist auch der zuvor vereinslose Boris Nji, der sich schon gut in Szene setzte. Das Trainer–Dreigestirn um Markus Wolfangel, Volker Wussler und Co–Spielertrainer „Gino“ Eisler hofft im Bezirksoberhaus auf einen weiteren Schub des Teams.

Das Trainerteam um Marcel Karremann und Co–Trainer Markus Bürk hat mit guter und beständiger Arbeit den SV Burgrieden in die Bezirksliga geführt. Mit Co–Spielertrainer Mathias Brinsa, der vom SV Ochsenhausen an die Rot kam, konnte man einen technisch starken und erfahrenen Mittelfeldstrategen hinzugewinnen. In der Aufstiegssaison erlitt der SVB nur eine Niederlage, auswärts blieb man sogar ungeschlagen. Oberstes Ziel ist es nun, sich im Bezirksoberhaus so schnell wie nur möglich zurechtzufinden.

Aufsteiger SGM Muttensweiler/Hochdorf betritt in der Bezirksliga als Mannschaft sportliches Neuland. Einige Akteure im Kader von Trainer Oliver Schwarz bringen jedoch geballte Erfahrung mit. Torwart Florian Fritzenschaf hütete das Landesliga–Tor in Biberach, der neue Co–Spielertrainer Fabian Scheffold beackerte ebenfalls in der Kreisstadt die Außenbahn. Darum herum ein Team, das sich nun in der Bezirksliga beweisen will und eine Fangemeinde, die wohl schon bezirksligareif ist. Die wird auch beim Auftakt in Reinstetten da sein.

Der 1. Spieltag im Überblick:

Samstag, 26. August: SV Reinstetten — SGM Muttensweiler/Hochdorf (Anstoß: 18 Uhr).

Sonntag, 27. August: SGM Warthausen/Birkenhard — TSG Achstetten, SF Schwendi — FV Olympia Laupheim II, SV Schemmerhofen — SV Steinhausen, SGM Ringschnait/Mittelbuch — TSV Kirchberg, SV Burgrieden — SV Baustetten, FC Wacker Biberach — SV Dettingen (alle 15 Uhr).