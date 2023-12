SV Reinstetten hat einen Fuß in der Landesliga

Das Fußballjahr 2023 ist bald Geschichte. Dies gilt auch für die Bezirksliga Riß, die im Zuge der Strukturreform des Württembergischen Fußball-Verbands (WFV) ihre letzte Saison ausspielt. Für die 14 Teams, wie auch für den rührigen Staffelleiter Hubert Übelhör ist Zeit für eine Zwischenbilanz. Zwei Partien wurden auf den jeweiligen Wunsch eines Vereines neu auf das zweite Wochenende im März des nächsten Jahres terminiert, eine Begegnung fiel noch am letzten Spieltag des Jahres sprichwörtlich ins Wasser. Doppelt betroffen ist der SV Schemmerhofen, der somit auch mit zwei Partien im Rückstand liegt.

Vorschusslorbeeren in vollem Umfang gerechtfertigt

Nach dem Abgang der zwei Spitzenteams aus der Vorsaison, Mietingen und Ochsenhausen, sowie keinem Landesliga-Absteiger votierte die Konkurrenz vor der Saison einstimmig für den SV Reinstetten als den Meisterfavoriten. Der Dritte der Vorsaison rechtfertigte diese Vorschusslorbeeren in vollem Umfang und verabschiedete sich mit zehn Punkten Abstand zum Zweiten SGM Ringschnait/Mittelbuch und dem größten Herbstmeister-Vorsprung der letzten 20 Jahre in die Winterpause.

Der SVR steht zudem noch im Halbfinale des Lotto-Bezirkspokals. Hinter dem schon weit entrückten SVR konnte man bislang eine beachtliche Leistungsdichte feststellen, viele Partien wurden rein über die bessere Tagesform entschieden.

Trügerisches Tabellenbild

Derzeit komfortable Mittelfeldplätze sind aufgrund des sehr eng zusammenliegenden Tableaus trügerisch, aktuell schlechte Tabellenplätze im zweiten Saisonabschnitt noch korrigierbar.

Die drei Aufsteiger FC Wacker Biberach, SV Burgrieden und SGM Muttensweiler/Hochdorf sind trotz prekären sportlichen Situationen eine Bereicherung. Einiges deutet darauf hin, dass die ominöse 30-Punkte-Marke für den Klassenerhalt deutlich übertroffen werden muss.

Schulnote Eins minus

SV Reinstetten (35 Punkte). Eine Schulnote von Eins minus wäre für den Titelfavoriten im Zwischenzeugnis wohl die richtige Beurteilung. Der SVR war nur am ersten Spieltag nicht ganz oben zu finden. Das eindeutig offensivstärkste Team der Liga musste zwar seine einzigen Punktverluste im Waldstadion einstecken, bügelte dies aber mit einer makellosen Auswärtsbilanz von sieben Siegen aus sieben Partien aus. Wenn die Mannschaft um Trainer Florian Treske und Co-Spielertrainer Mathias Wesolowski im neuen Jahr nicht alles falsch macht, führt der Weg nach zehn Jahren Abstinenz wieder in die Landesliga.

SGM Ringschnait/Mittelbuch (25 Punkte). Coach Reiner Voltenauer hat aus der neu gegründeten SGM in recht kurzer Zeit eine schlagkräftige und homogene Truppe geformt, die zurecht auf Tabellenplatz zwei überwintert. Zwischen dem sechsten und zwölften Spieltag blieb man ohne Niederlage, in dieses Zeitfenster fällt auch der spektakuläre 6:4-Sieg in Reinstetten, der bisher einzigen Niederlage des Tabellenführers. Neben Baustetten weist das Fusionsteam die beste Heimbilanz auf. Luca Ruedi als interner Torschützenkönig erzielte alle sechs Treffer in den letzten vier Partien des Jahres. Rückkehrer Manuel Münst dürfte das Niveau nach der Winterpause weiter anheben.

Bessere Platzierung wäre möglich

SGM Warthausen/Birkenhard (22 Punkte). Hätte die SGM auf eigenem Platz nur halbwegs so gut gepunktet wie auswärts, dann wäre für den Dritten eine noch bessere Platzierung möglich gewesen. Dennoch dürfte das Trainerduo Vincenzo Galvano und Spielertrainer Andreas Wonschick auch angesichts der erheblichen Personalengpässe eine positive Halbjahresbilanz ziehen. Ihren besten Auftritt hatte die SGM wohl beim 5:0 in Schwendi, enttäuschend war aber der Jahresausklang in Achstetten. Max und Florian Haller verpassten keine einzige Spielminute in den 14 gespielten Begegnungen.

SV Baustetten (21 Punkte). Der SVB steht wie in der Vorsaison auf Platz vier in der Zwischenwertung und hat die eigene Saisonvorgabe somit bis jetzt erfüllt. Dies liest sich einfacher, als es in der Realität war. Nach einem sehr durchwachsenen Start fand sich das Team um Coach Mario Sopic und Spielertrainer Marcel Schwarzmann nach dem sechsten Spieltag auf Platz 13 wieder, steigerte sich dann aber und legte gegen Ende der Hinserie noch zwei wichtige Siege hin. Mit Marvin Schmid, der vom Verbandsligisten Ehingen-Süd nach Baustetten zurückgekehrt ist, hat der Pokal-Halbfinalist personell gut nachgelegt.

Größter Wirkungsgrad

TSV Kirchberg (21 Punkte). Dominik Breher und Daniel Kohler waren in den Vorjahren auf und neben dem Feld ein gleichberechtigtes und harmonierendes Spielertrainer-Duo. Letzterer konnte als dienstältester Trainer der Liga verletzungsbedingt nur in vier Partien teilweise mitwirken. Trotzdem steht der TSV bei einer weniger ausgetragenen Partie auf dem sehr guten fünften Platz. Den größten Wirkungsgrad hatten die Illertaler vom fünften bis zum siebten sowie vom neunten bis hin zum elften Spieltag, wo es jeweils drei Siege am Stück gab. Der TSV dürfte auch in der nächsten Saison Bezirksligist sein.

SV Steinhausen (20 Punkte). Der SVS hat einen Zähler mehr als zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen, schwierigen Saison auf dem Konto und befindet sich generell wohl auch auf einem besseren Weg. Den Grundstein dafür hat die Mannschaft um Trainer Dietmar Mang wohl in einer sehr stabilen Abwehr gelegt, neben Kirchberg stellt man bei nur 22 Gegentreffern die beste Abwehr. Als eines von drei Teams konnte man beim Tabellenführer punkten. Wenn der Sechste im Frühjahr wieder so kompakt wie in den meisten Spielen auftritt, sollte der zwölften Saison in der Bezirksliga nicht viel im Weg stehen.

Fünfter Platz ist machbar

FV Olympia Laupheim II (20 Punkte). Mirko Micic stand ab dem dritten Spieltag für Georg Depperschmidt und als Unterstützung für Spielertrainer Admir Causevic an der Seitenlinie. Vor allem auswärts setzte der Tabellensiebte sein Potenzial oft gut um, auf eigenem Platz ist man bis jetzt bestenfalls unteres Mittelmaß. Stark in den Vordergrund spielte sich Zugang Leart Blaku, der aus Kempten den Weg zur Olympia fand und mit acht Treffern in nur zehn Einsätzen auch die interne Torjägerliste klar anführt. Die Wiederholung des fünftes Platzes der Vorsaison ist für die Blau-Weißen ein machbares Ziel.

SV Schemmerhofen (19 Punkte). Trainer Oliver Seifert und Spielertrainer Andreas Ludwig können die Punkteausbeute angesichts zweier weniger ausgetragenen Partien wohl einigermaßen zufrieden abnicken. Kleinen aufkommenden Ergebniskrisen schob der Tabellenachte fast immer mit teils überzeugenden Siegen den Riegel vor. Höhepunkte waren klare Siege beim Derby in Laupheim und in Biberach, einen derben Tiefschlag gab es aber beim 1:4 in Dettingen. Eine so nervenaufreibende Restserie wie in der Vorsaison, als der SVS erst am letzten Spieltag die Spielklasse sicherte, will man auf alle Fälle vermeiden.

Bessere Rolle zugetraut

SF Schwendi (17 Punkte). Der eine oder andere Fußballkenner hätte den Sportfreunden, die in der Vorsaison die zweitbeste Rückrundenbilanz und den Pokalsieg als Referenz zum Saisonstart vorlegen konnten, eine bessere Rolle zugetraut. In einen richtig guten Lauf kam die Mannschaft um Trainer Sven Biberacher und Co-Trainer Thomas Manz aber kaum, nur vor dem großen WFV-Pokalspiel konnten die SF zwei Spiele am Stück gewinnen. Gegen die drei Aufsteiger gab es lediglich einen einzigen Punkt. Der Neunte, der mit einer Partie im Rückstand liegt, hat aber die Mittel für eine deutlich bessere Rückserie.

FC Wacker Biberach (15 Punkte). Beim Aufsteiger aus der Kreisstadt war von sehr starken Auftritten bis hin zu unterirdischen Vorstellungen wirklich alles dabei. Obwohl die Mannschaft von Trainer Markus Wolfangel und Co-Trainer Volker Wussler mit einem 4:1-Heimsieg optimal startete, konnte man auf eigenem Platz keinen weiteren Sieg mehr einfahren. Deutlich wohler fühlte sich Wacker auswärts, wo die besten Spiele gelangen und unter anderem auch beim Tabellenführer gepunktet wurde. Wie man die beiden Abgänge Epoh Senito Epee Noando und Boris Nji kompensieren kann, wird sich weisen.

Ligaverbleib hängt auch von gutem Start ab

SV Burgrieden (15 Punkte). Punkt- und torgleich hinter dem Mitaufsteiger Wacker reiht sich der SVB auf dem ersten Abstiegsrang ein. Die Mannschaft um die beiden Spielertrainer Marcel Karremann und Mathias Brinsa musste trotz zuvor schon recht guten Auftritten bis hin zum Rottalderby am fünften Spieltag auf den ersten Sieg warten. Seine wohl bitterste Niederlage bezog der SVB am letzten Spieltag des Jahres, als man trotz einer Zwei-Tore-Führung und vier Treffern als Verlierer vom Platz musste. Ob es für den Ligaverbleib letztlich reicht, hängt auch von einem guten Start im neuen Jahr ab.

TSG Achstetten (14 Punkte). Die TSG kam in ihren ersten fünf Partien zu drei Siegen, unter anderem gegen den aktuellen Dritten und Zweiten der Tabelle. Wenig bis gar nichts deutete zu diesem Zeitpunkt auf ein derart zähe Halbserie hin. Erst am letzten Spieltag des Jahres beendete der Vorsaison-Fünfte eine Serie von acht sieglosen Partien und packte ein paar Tage später sogar noch den Pokal-Halbfinaleinzug drauf. Wichtige Signale von der Mannschaft um Trainer Roland Schlecker für den zweiten Saisonabschnitt, in dem auch der lang verletzte Routinier und Torjäger Benjamin Speidel dabei sein könnte.

Prozess benötigt Geduld

SGM Muttensweiler/Hochdorf (12 Punkte). Beim Aufsteiger muss man die erste Bezirksliga-Halbsaison der Vereinshistorie in zwei Abschnitte einteilen. Neun seiner zwölf auf dem Konto stehenden Punkte holte die SGM mit drei aufeinander folgenden Heimsiegen im September, kurzzeitig lag die Mannschaft um Trainer Oliver Schwarz sogar auf Platz zwei. Danach zahlte die SGM jedoch kräftig in die Bezirksliga-Lehrgeldkasse ein, sehr ärgerlich waren späte Niederlagen gegen den Zweiten und den Ersten. In der Restserie hat die SGM nur noch vier Heimspiele und zum Start im neuen Jahr fünf Auswärtspartien in Folge.

SV Dettingen (9 Punkte). Der Vorsaison-Neunte musste den Abgang einiger wichtiger Leistungsträger verkraften. Das neu formierte Trainerduo Andreas Betz und Spielertrainer Fabian Lorenz versuchte dies vorwiegend mit Nachwuchskräften aus dem eigenen Lager zu kompensieren. Dieser Prozess benötigte Geduld bis zum achten Spieltag, als es den ersten von bisher zwei Saisonsiegen gab. In einigen engen Partien ging man als unglücklicher Verlierer vom Platz, wie auch beim Illertalderby gegen Kirchberg. Der SVD hat die schlechtesten Karten im Abstiegskampf, abschreiben sollte man ihn aber nicht.