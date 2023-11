SV Reinstetten geht mit zehn Punkten Vorsprung in die Winterpause

Am letzten Spieltag des Jahres in der Fußball-Bezirksliga Riß hat der SV Reinstetten bei einem eigenen 2:1-Sieg in Muttensweiler und einem Remis der SGM Ringschnait/Mittelbuch in Kirchberg seinen Vorsprung auf satte zehn Punkte vergrößert. Achstetten und Wacker Biberach kamen im Tabellenkeller zu wichtigen Siegen.

Spiel des Tages: SGM Muttensweiler/Hochdorf ‐ SV Reinstetten 1:2 (1:1). Der Aufsteiger verabschiedete sich mit einer späten, bitteren Niederlage in die Winterpause. Der Titelfavorit gewann auch seine siebte Auswärtspartie. Vor gut 500 Fans verfehlte Leo Gnandt für die SGM per Distanzschuss nach 14 Minuten das Gästetor knapp, auf der Gegenseite rutschte Torjäger Athanasiadis in aussichtsreicher Position weg. Nach Freistoß von Philipp Kolb markierte Mathias Wesolowski (17.) mit sehenswerter Volleyabnahme das 0:1. Die SGM reagierte schnell, Kapitän Nico Siegler (23.) nutzte einen an Gnandt verursachten Foulelfmeter zum 1:1. SGM-Keeper Florian Fritzenschaf war in der dann weitgehend ausgeglichenen Partie bei allerdings mehr Offensivaktionen des Tabellenführers vor der Pause gegen Karl Hampp zur Stelle und nach der Pause bei einem Freistoß von Gästekapitän Kolb. Zuvor verfehlten zwei Distanzschüsse von Bogenrieder den SGM-Kasten nur knapp. Als sich die Zuschauer schon auf ein Remis eingestellt hatten, wurde die SGM knallhart bestraft. Bei eigener Vier-gegen-zwei-Überzahlaktion verlor man leichtfertig den Ball, den daraus resultierenden Konter nutzte Fabian Bogenrieder (90.+4.) auf Zuspiel von Kolb zum Siegtreffer.

SV Baustetten ‐ SV Burgrieden 5:4 (2:2). Die Heimelf war in den ersten 20 Minuten völlig neben der Spur. Die Gäste dominierten klar und kamen verdientermaßen zu einer 2:0-Führung. Nach Umstellungen und der Einwechslung von Philipp Birk-Braun glich der Gastgeber bis zur Pause aus und kam mit einem Doppelschlag nach der Pause zu einer erstmaligen Zwei-Tore-Führung. Der Aufsteiger hielt die Partie aber bis zum Abpfiff spannend. Tore: 0:1 Deniz Cimen (4.), 0:2 Jonas Enderle (17.), 1:2, 2:2 Christian Rodi (34., 45.), 3:2, 5:3 Cedric Welz (46., 65.), 4:2 Maximilian Netzer (47.), 4:3 Maximilian Locherer (59./FE), 5:4 Robyn Kröner (87.).

SV Dettingen ‐ FC Wacker Biberach 2:3 (0:0). Das Kellerduell zeigte deutlich auf, warum beide Teams unten stehen. Die Gäste hatten in Halbzeit eins bei Windunterstützung klare Feldvorteile, konnten damit aber nicht viel anfangen. Kurz nach der Pause verpasste Bastian Fischer für den SVD die Führung, im Gegenzug bediente Boris Nji den blank stehenden Benjamin Klamert (47.) zum 0:1. Nach Vorarbeit von Jochen Kern glich Eren Karadeniz (69.) zum 1:1 aus. Benjamin Klamert (70.) markierte vom Anpfiff weg das 1:2, Giovane Eisler (80.) mit einem Freistoß aus spitzem Winkel das 1:3. Der SVD warf alles nach vorn, Tobias Walker (90.+5) gelang noch das 2:3. Bes. Vork.: Rote Karte für Epoh Noando (90.+1, Wacker).

TSV Kirchberg ‐ SGM Ringschnait/Mittelbuch 2:2 (0:2). Die Partie im Waldstadion war nicht unbedingt hochklassig, aber sehr unterhaltsam. Beide Teams erspielten sich vor allem in Halbzeit eins eine Vielzahl an Chancen. Luca Ruedi (6.) köpfte nach einem Freistoß aus dem Halbfeld zum 0:1 ein, Vorbereiter Anthony Procopio (10.) legte per Foulelfmeter zum 0:2 nach. Der kurz zuvor eingewechselte Lukas Kohler (70.) brachte den TSV mit seinem ersten Ballkontakt auf Flanke von Stefan Luppold auf 1:2 heran. Als ein langer Abschlag von Keeper Patrick Pfohmann einmal über dem Gästekeeper aufsetzte, glich Alexander Luppold (80.) zum 2:2 aus. In der Schlussphase hatten Dominik Breher und Tobias Knoll Chancen zum TSV-Sieg.

Olympia Laupheim II ‐ SF Schwendi 4:0 (2:0). Die Heimelf drückte ihr Spiel auf Kunstrasenplatz durch und kam gegen die insgesamt enttäuschenden Gäste zum in der Höhe verdienten zweiten Heimsieg. Adrian Tenea (14.) war mit einem Schuss ins Eck aus 18 Metern zum 1:0 erfolgreich. Der starke Leart Blaku (32.) legte nach toller Ballannahme mit einem Schuss aus der Drehung in den Winkel zum 2:0 nach. Auch nach der Pause ließ die Olympia II nicht locker. Leart Blaku (50., 68.) stellte kurz nach dem Wechsel nach Alleingang auf 3:0 und mit einem noch abgefälschten Schuss von der Seite sogar noch auf 4:0.

TSG Achstetten ‐ SGM Warthausen/Birkenhard 4:2 (4:1). Die TSG beendete gegen gute Gäste die lange Sieglosserie. Daniel Rothenbacher (6., 15.) stellte mit einem an Fabian Scheck verursachten Elfer auf 1:0 und ließ nach idealem Steckpass von Lukas Schick das 2:0 folgen. Nach Zuspiel von Daniel Krug staubte Fabian Scheck (22.) zum 3:0 ab. Die nicht zurücksteckende SGM verkürzte durch Niklas Ruf ( 26.) auf 1:3, Daniel Rothenbacher (35.) stellte mit seinem dritten Tor den alten Abstand wieder her. Die Gäste hatten nach der Pause Vorteile, kamen aber nur noch zum 4:2 durch Niklas Ruf (79.) per Foulelfmeter.

SV Steinhausen ‐ SV Schemmerhofen. Die Partie wurde bereits am Vormittag wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.