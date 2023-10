SV Mietingen wartet weiter auf ersten Sieg

Der Aufsteiger SV Mietingen wartet nach der klaren Niederlage gegen den SV Granheim weiter auf den ersten Saisonsieg in der Frauenfußball-Landesliga II. Der FC Bellamont feierte einen Auswärtssieg.

SV Mietingen ‐ SV Granheim 0:5 (0:3). Gegen den Tabellenzweiten Granheim war der Landesliga-Aufsteiger chancenlos. Der SVG bestimmte die Partie über die gesamte Spielzeit hinweg und drängte den SVM in die eigene Hälfte. Dennoch kamen die Gäste erst in der 16. Minute zur ersten ernsthaften Torchance, Ronja Demuth verhinderte das 0:1 in letzter Sekunde. Weitere Möglichkeiten der Gäste klärte Jule Ackermann (21., 29.). Auf der Gegenseite scheiterte Jessica Ganz (30.) nach einem Pass von Svenja Petersohn an Granheims Torhüterin. Johanna Dwornik (32.) setzte das Leder nach einem feinen Dribbling knapp am SVG-Tor vorbei. Innerhalb von zehn Minuten sorgten Sarah Schmid (34.) und Victoria Brinsa (37., 43.) für den 3:0-Halbzeitstand für den SVG. Kurz nach dem Seitenwechsel schob Sarah Schmid (53.) zum 0:4 ein. Den Schlusspunkt zum 0:5 setzte Jule Schmidt (75.) nachdem die SVM-Abwehr überlaufen worden war. Am kommenden Sonntag (Anstoß: 12.15 Uhr) muss der SV Mietingen im Bezirksduell beim FC Bellamont antreten.

SC Unterzeil-Reichenhofen ‐ FC Bellamont 2:4 (0:1). Beide Mannschaften starteten motiviert in die Partie. Das erste Tor erzielte der FCB durch Kerstin Schneider (11.). Kurz nach der Halbzeitpause glich Kristina Lauber (48.) für Unterzeil-Reichenhofen aus. Nach einem Eckball besorgte Lena Lüben (65.) per Distanzschuss das 1:2. Nach guter Vorarbeit von Kerstin Schneider markierte Lena Zwerger (73.) das 1:3. Durch einen verwandelten Foulelfmeter brachte Kristina Lauber (79.) den SCU nochmals auf 2:3 ran. Mara Eschbach (80.) machte mit dem 2:4 den Sieg für den FCB schließlich perfekt. Am kommenden Sonntag trifft der FC Bellamont (Anstoß: 12.15 Uhr) zu Hause auf den SV Mietingen.