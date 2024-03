SV Mietingen kassiert heftige Niederlage

Der SV Mietingen ist in der Frauenfußball-Landesliga II beim Tabellenvierten TSV Lustnau chancenlos gewesen und hat eine heftige 1:9-Niederlage hinnehmen müssen. Der FC Bellamont unterlag zu Hause gegen den VfL Munderkingen 1:3. Die Partie SV Granheim gegen den SV Alberweiler wurde wegen des Nichtantritts des Heimteams abgesagt.

FC Bellamont - VfL Munderkingen 1:3 (1:3). Beide Mannschaften hatten zu Beginn Schwierigkeiten ihren Rhythmus zu finden. Der VfL ging dann durch Luisa Deufel (24.) mit 1:0 in Führung. Die Gäste erhöhten kurz darauf durch Annika Schrode (25.) auf 0:2. Doch Bellamont zeigte Kampfgeist und gab nicht auf. Anna Schöllhorn (26.) das 1:2 und der FCB schöpfte neuen Mut. Noch vor dem Halbzeitpfiff gelang es jedoch den Gästen, die Führung erneut auszubauen. Nina Glöckler (44.) traf zum 1:3. Nach der Halbzeitpause ergaben sich für Bellamont trotz viel Einsatz keine klaren Torchancen mehr und so war die Niederlage besiegelt. Am kommenden Donnerstag steht für den FCB nun in Bellamont das Heimspiel gegen den TSV Sondelfingen an (Anstoß: 19 Uhr).

TSV Lustnau - SV Mietingen 9:1 (6:1). Der SVM trat stark ersatzgeschwächt an. Zweimal wurde Mietingen zu Beginn überlaufen, Tanaya Betz (4., 12.) vollendete jeweils. Kurz darauf erhöhte Alena Pelz (22.) auf 3:0. Die erste SVM-Chance vergab Leonie Birk (30.), die knapp das Gehäuse der Heimelf verfehlte. Besser machte es Jessica Ganz (31.), die per indirektem Freistoß auf 1:3 verkürzte. Bis zur Halbzeitpause nutzte Lustnau auch den starken Wind zu drei weiteren Treffern durch Jana Kirsamer (33.), Kim Renz (41.) und Tanaya Betz (44.). Nach dem Seitenwechsel schaltete die Heimelf einen Gang zurück, bestimmte aber weiterhin das Geschehen. Lina Wagenblast (63.) und Tanaya Betz (54., 74.) schraubte das Ergebnis bis zum 9:1-Endstand in die Höhe. Das nächste Spiel des SVM steigt am 7. April zu Hause gegen den derzeitigen Fünften TSV Albeck.