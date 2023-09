SV Mietingen holt Premierenpunkt

Der Aufsteiger SV Mietingen ist mit einem torlosen Remis in die neue Saison in der Frauenfußball–Landesliga II gestartet. Bereits das zweite Spiel bestritt der SV Alberweiler, der auswärts einen Kantersieg landete.

SC Unterzeil–Reichenhofen — SV Mietingen 0:0. Mit dem SC Unterzeil–Reichenhofen hatte es der SV Mietingen bereits in der ersten Runde des WFV–Pokals zu tun. Nach dem torreichen 6:5–Erfolg setzte Mietingens Trainer Roland Dwornik im Punktspiel mehr auf die Defensive. In einer Partie auf Augenhöhe ließ die SVM–Abwehr kaum gefährliche Situationen vor dem eigenen Gehäuse zu. Die erste Torchance hatte der SVM, nach einem Pass von Leandra Saiger verfehlte Leonie Miller nur knapp (23.). Im Gegenzug traf das Heimteam per Freistoß die Querlatte. Die größte Chance zur Führung in Hälfte zwei besaß Unterzeil–Reichenhofen, SVM–Keeperin Teresa Dobler verhinderte dies durch zwei Paraden. Julia Bailer (71.) verpasste das 1:0 für Mietingen nach einer Ecke. Einen umstrittenen Foulelfmeter setzte Christina Lauber (80.) an den Pfosten des SVM–Tors. Im Anschluss parierte SVM–Keeperin Dobler gegen Ramona Wägele und so verbuchte Mietingen einen Punkt beim ersten Landesligaauftritt. Das nächste Spiel des SVM findet am 24. September statt, wenn man den TSV Lustnau empfängt (Anstoß: 13 Uhr).

Spvgg. Berneck/Zwerenberg — SV Alberweiler 0:6 (0:5).Im zweiten Saisonspiel ging der SV Alberweiler nach zuvor zwei vergebenen Großchancen früh durch einen Fernschuss von Tamara Würstle in Führung (2.). Ebenfalls durch einen Schuss aus 20 Metern erhöhte Katharina Rapp (25.) auf 2:0 für den SVA. Melanie Geiselhart (37.), Tamara Würstle (41.) und Julia Kopf (43.) bauten die Führung bis zur Pause auf 5:0 aus. In Durchgang zwei agierte der SVA nicht mehr so effektiv in puncto Chancenverwertung. Julia Kopf (74.) machte aber noch ihren Doppelpack perfekt zum 6:0–Endstand. Am kommenden Wochenende gastiert der SVA bereits am Samstag beim TSV Sondelfingen (Anstoß: 18 Uhr).