SV Mietingen erstmals Hallenkreismeister

Der SV Mietingen hat die 35. Auflage der Hallenfußball-Kreismeisterschaft gewonnen. Der Landesligist bezwang im Finale in der BSZ-Halle den Verbandsligist FV Biberach mit 1:0 und sicherte sich damit erstmals in der Vereinsgeschichte den Titel. Das entscheidende Tor erzielte Timo Hagel. Der SVM kassierte im Turnierverlauf nur eine Niederlage, in der Vorrunde gegen Türkspor Biberach.

Großer Jubel beim SV Mietingen

Nach dem Schlusspfiff brandete großer Jubel beim SV Mietingen auf. Alle Spieler sprangen über die Bande und tanzten anschließend ausgelassen im Kreis. „Das ist einfach geil. Es ist das erste Mal, dass ich bei der Hallenkreismeisterschaft mitspiele. Ich bin normalerweise kein Torjäger, es ist einfach ein super Gefühl“, so Siegtorschütze Timo Hagel. „Der Titel gibt auch Auftrieb für die Runde draußen. Jetzt wird ordentlich gefeiert.“

Auch Reinhold Ackermann, der den SVM in Vertretung von Chefcoach Philipp Lang betreute, freute sich riesig. „Ich habe auf diesen Tag 35 Jahre gewartet und dann das zu meinem Karriereende. Was will man mehr“, sagte er. „Ich bin einfach stolz auf die Jungs.“

FV Biberach ein fairer Verlierer

„Wir sind nicht enttäuscht. Es gab wenige Torchancen. In der einen oder anderen Situation hatten wir auch Pech vorm Tor. Wichtig ist, dass sich keiner verletzt hat“, bilanzierte Armin Hertenberger, Interimscoach des FV Biberach, und zeigte sich als fairer Verlierer. „Glückwunsch an Mietingen. Der SVM ist ein verdienter Hallenmeister.“

Die Zuschauer hatten zuvor in der proppenvollen BSZ-Halle ein von der Taktik geprägtes, aber durchaus gutklassiges Finale gesehen. Timo Hagel war es dann letztlich, der in der elften Minute den entscheidenden Treffer für den SV Mietingen erzielte.

Hochklassiges Halbfinale

Im Halbfinale hatten die Mietinger die Turnierüberraschung, den A-I-Spitzenreiter SGM Ummendorf/Fischbach I mit 4:2 bezwungen. „Das Halbfinale ist ein riesiger Erfolg für uns. Das haben wir so nicht erwartet“, sagte SGM-Kapitän Matthias Hatzing.

Im hochklassigen zweiten Halbfinale bezwang der FV Biberach den A-II-Spitzenreiter Türkspor Biberach mit 5:4 nach Neunmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. „Das war sehr unglücklich, aber so ist der Hallenfußball. Neunmeterschießen ist immer Glückssache. Wir haben aber insgesamt ein gutes Turnier gespielt“, sagte Deniz Altinok, Abteilungsleiter und Mittelfeldspieler von Türkspor. „Jetzt wollen wir noch das kleine Finale für uns entscheiden.“ Das tat Türkspor dann auch und holte durch einen 4:2-Erfolg gegen die SGM Ummendorf/Fischbach I Platz drei.

Zwei Mitfavoriten scheiden früh aus

Von diesem waren die beiden Mitfavoriten, der Landesligist FV Olympia Laupheim und der Bezirksliga-Riß-Tabellenführer SV Reinstetten weit entfernt. Olympia scheiterte schon in der Vorrunde und der SVR schied in der Zwischenrunde als Vorletzter in seiner Gruppe aus.

„Das ist total bitter und absolut enttäuschend. Wir hatten uns viel vorgenommen, konnten das aber nicht umsetzen“, sagte Reinstettens Sportlicher Leiter Patrick Kunz.

Landrat lobt Ausrichter

Landrat Mario Glaser zeigte sich am Rande der Siegerehrung sehr angetan von der 35. Auflage der Hallenkreismeisterschaft. „Die Stimmung in der Halle war wieder richtig gut. Ein großes Lob an den Ausrichter TSV Warthausen“, sagte er und fügte hinzu: „Gratulation an den SV Mietingen. Er ist ein absolut würdiger Sieger.“

Alle Ergebnisse der Hallenkreismeisterschaft in Biberach gibt es auf www.fussball.de