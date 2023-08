SV Kirchdorf siegt im Illertalderby

Die SGM Ummendorf/Fischbach ist in der Fußball–Kreisliga A I Riß durch einen überzeugenden 6:0–Heimsieg ihrer Favoritenrolle schon am ersten Spieltag gerecht geworden. Der SV Kirchdorf siegte im Illertalderby gegen den SV Erolzheim mit 4:2. Die beiden Bezirksliga–Absteiger VfB Gutenzell und SV Eberhardzell gewannen ihre Auftaktspiele.

SGM Reinstetten/Hürbel — FC Bellamont. Abgesagt wegen Unbespielbarkeit des Platzes nach Starkregen.

LJG Unterschwarzach — SV Winterstettenstadt 2:3 (1:2). Die Heimelf mühte sich redlich, musste aber am Ende doch den etwas besseren Gäste die Punkte abtreten. Die LJG konnte zwar über weite Strecken das Spiel offen gestalten, aber der SV Winterstettenstadt war meist eine Schuhspitze voraus. Tore: 0:1 Lukas Baur (10.), 0:2 Julian Maucher (29.), 1:2 Robin Menig (43.), 1:3 Oliver Zeh (80./FE), 2:3 Raphael Ritscher (88.).

SV Eberhardzell — BSC Berkheim 2:0 (1:0). Der SV Eberhardzell kam zu einem verdienten Heimerfolg gegen das Gästeteam aus dem Illertal. Die Gastgeber versäumten es ihre zahlreichen Chancen in Tore umzuwandeln und so die Partie frühzeitig in trockene Tücher zu bringen. In der zweiten Halbzeit wurde die Begegnung immer zerfahrener. Tore: 1:0 Frank Forstenhäusler (26.), 2:0 Eigentor (54.). Res.: 6:1.

SV Ellwangen — VfB Gutenzell 0:2 (0:1). In einem relativ ausgeglichenen Spiel erwies sich der Bezirksliga–Absteiger aus Gutenzell als cleverere Mannschaft. In der 31. Minute erzielte Gästespieler Marvin Honisch das 0:1. Das Spiel blieb bis zum Ende spannend, denn erst in der Nachspielzeit konnte Gutenzell auf 0:2 durch Andreas Höhn erhöhen. Res.: 1:2.

SV Kirchdorf — SV Erolzheim 4:2 (1:0). In der ersten Halbzeit hatte der SV Kirchdorf das Spiel im Griff und führte bis zur Pause verdient mit 1:0. Die Gäste aus Erolzheim schafften allerdings im zweiten Durchgang durch einen Doppelschlag das zwischenzeitliche 2:2. Der SVK erholte sich wieder und kam am Ende zu einem glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg. Allerdings hätte die Partie auch mit 3:3 enden können. Tore: 1:0 Tobias Göppel (42./FE), 2:0 Christoph Zellner (47.), 2:1 Andrej Walter (70./FE), 2:2 Andrej Walter (73.), 3:2 Tobias Göppel (73.), 4:2 Lukas Göppel (90. +7). Res.: 1:1.

SGM Ummendorf/Fischbach — SGM Tannheim/Aitrach 6:0 (2:0). Die Heimelf war über 90 Minuten hinweg klar überlegen und hätte früher in Führung gehen müssen. Auch in der zweiten Halbzeit konnten die Gäste aus Tannheim und Aitrach der Heimelf kein Paroli bieten. Tore: 1:0, 6:0 Tobi Schmid (32., 89.), 2:0 Stefan Grell (34.), 3:0 Niklas Mayer (68.), 4:0, 5:0 Matthias Hatzing (71., 75.). Res.: 0:1.