SV Erolzheim peilt Auswärtssieg an

Ein Lokalkampf zwischen der SGM Reinstetten II/Hürbel und dem VfB Gutenzell steht in der Fußball-Kreisliga A I Riß auf dem Programm. Die LJG Unterschwarzach tritt im Derby beim SV Ellwangen an. Tabellenführer SGM Ummendorf/Fischbach hat Heimrecht gegen den BSC Berkheim. Die SGM Rot/Haslach empfängt den SV Erolzheim.

Trauben hängen sehr hoch

Die SGM Ummendorf/Fischbach hat sich mit Bravour die Tabellenführung vom VfB Gutenzell zurückgeholt. Die SGM war angestachelt und setzte dies positiv um. Mit 6:0 wurde der kurzzeitige Tabellenführer Gutenzell regelrecht aus der Graf-Ignaz-Arena gefegt. Matthias Hatzing erzielte bei dem Kantersieg allein fünf Tore. Jetzt steht das Heimspiel gegen den BSC Berkheim auf dem Spielplan. Berkheim kam hervorragend aus der Winterpause und verbuchte deutliche Siege gegen Ellwangen und zuletzt gegen Kirchdorf. Bei dem anstehenden Auswärtsspiel hängen die Trauben aber sehr hoch. Das Spiel findet in Ummendorf statt.

Der schwer gebeutelte VfB Gutenzell hat schon den nächsten dicken Brocken vor sich, das Derby gegen die SGM Reinstetten II/Hürbel steht auf dem Zettel. In Erolzheim ließ der Aufsteiger in der zweiten Halbzeit seine Klasse mal wieder richtig aufblitzen und machte aus einem 0:2 ein 2:2. Die SGM steht nicht ohne Grund auf dem dritten Tabellenplatz. Der VfB Gutenzell läuft in diesem Auswärtsspiel Gefahr, eine weitere Niederlage einstecken zu müssen. Die Begegnung wird in Hürbel angepfiffen.

Erolzheims Sportlicher Leiter fordert Sieg ein

Zu zwei Unentschieden kam der SV Erolzheim nach der Winterpause. Es waren schwere Gegner (Ummendorf/Fischbach und Reinstetten II/Hürbel), gegen die es jeweils einen Punkt gab. Stefan Müller, Sportlicher Leiter des SV Erolzheim, ist trotzdem nicht ganz zufrieden. „Wenn man zur Halbzeit gegen die SGM Reinstetten II/Hürbel mit 2:0 führt, will man natürlich gewinnen. Da fühlt sich am Ende ein 2:2 nicht richtig gut an“, sagt er.

„Ein 1:1 beim Tabellenführer Ummendorf/Fischbach ist zwar ein Erfolg, bringt am Ende aber auch nur einen Punkt. Wir müssen jetzt unser Auswärtsspiel gegen die SGM Rot/Haslach gewinnen, nur so sind die beiden Unentschieden etwas wert.“ Der auf Platz elf stehende Gastgeber Rot/Haslach hängt nach wie vor tief unten drin. Zuletzt gab es eine 1:2-Niederlage gegen die SGM Tannheim/Aitrach. Die Begegnung findet in Rot an der Rot statt.

Ellwangen braucht drei Punkte

Einen Punkt ergatterte sich das Tabellenschlusslicht SV Ellwangen beim SV Winterstettenstadt. Ein Achtungserfolg, der aber dem SVE nicht viel einbrachte. In Ellwangen braucht man drei Punkte, um noch etwas nach vorn bewegen zu können. Da könnte das anstehende Heimspiel gegen den Nachbarn von der LJG Unterschwarzach interessant werden. Die LJG verlor ihr Auftaktspiel gegen den SV Eberhardzell deutlich mit 2:6 und hat am Karsamstag eine schwere Aufgabe zu lösen.

In arger Abstiegsnot befindet sich auch der FC Bellamont, der Heimrecht gegen die SGM Tannheim/Aitrach hat. Bellamont war spielfrei, die SGM siegte gegen Rot/Haslach mit 2:1. Auch der FC Bellamont bräuchte mal einen Sieg, um richtig Luft zu bekommen. Die SGM Tannheim/Aitrach hat den Ehrgeiz, noch in die vordere Tabellenhälfte zu kommen.

Nicht genau abschätzbar

Noch nicht viel geht beim SV Kirchdorf nach der Winterpause. Niederlagen gegen Gutenzell und beim Derby in Berkheim schlagen zu Buche. Am Samstag reist der SV Winterstettenstadt ins Illertal. Beim SVW kann man die aktuelle Leistungsstärke nicht genau abschätzen. Nach dem 3:0-Sieg gegen den SV Eberhardzell folgte ein eher ernüchterndes 1:1 gegen Schlusslicht Ellwangen.

Der 17. Spieltag im Überblick:

SV Ellwangen - LJG Unterschwarzach, FC Bellamont - SGM Tannheim/Aitrach, SGM Rot/Haslach - SV Erolzheim, SGM Reinstetten II/Hürbel - VfB Gutenzell, SGM Ummendorf/Fischbach - BSC Berkheim, SV Kirchdorf - SV Winterstettenstadt (alle Samstag, 30. März, Anstoß: 15 Uhr).

