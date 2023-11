SV Erolzheim gewinnt beim SV Eberhardzell

Die SGM Ummendorf/Fischbach hat in der Fußball-Kreisliga A I Riß einen 7:0-Sieg gelandet. Stefan Grell erzielte in diesem Spiel vier Tore. Der SV Erolzheim gewann beim SV Eberhardzell. Der FC Bellamont verlor in Kirchdorf nicht nur das Spiel, sondern auch Spieler. Der BSC Berkheim ging auch in Winterstettenstadt leer aus. Die SGM Tannheim/Aitrach gewann in Ellwangen deutlich.

LJG Unterschwarzach ‐ VfB Gutenzell 1:4 (1:2). Die erste Hälfte gehörte den Gästen, wobei der LJG noch der Anschlusstreffer gelang. Im zweiten Abschnitt drängten die Gastgeber auf den Ausgleich und hätten diesen auch verdient gehabt. Ein Kontertor (87.) entschied dann die Partie endgültig zu Gunsten der Gäste. Tore: 0:1 Kilian Schneider (11.), 0:2 Andreas Höhn (16.), 1:2 Robin Menig (38.), 1:3 Florian Maier (87.), 1:4 Michael Poser (91.).

SV Eberhardzell ‐ SV Erolzheim 2:3 (2:1). Die Heimelf versäumte es im ersten Durchgang mehr Tore zu erzielen. In der zweiten Halbzeit wurden die Gäste immer stärker und hatten in der Schlussviertelstunde mehr vom Spiel. Der Sieg des SV Erolzheim ist zwar etwas glücklich, aber nicht unverdient. Tore: 0:1 Kevin Bauer (6.), 1:1 Philipp Härle (18.), 2:1 Leon Schmid (23.), 2:2, 2:3 Andrej Walter (48., 89.) Bes. Vork.: SV Eberhardzell verschießt Foulelfmeter (39.). Res.: 0:4

SV Ellwangen ‐ SGM Tannheim/Aitrach 2:5 (0:2). Den Gästen gehörte die erste Halbzeit. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer kamen die Hausherren besser ins Spiel. Aber die Höhenflug dauerte nicht lange. Die SGM setzte nach und kam am Ende zu einem verdienten Sieg. Tore: 0:1 Christian Villinger (22.), 0:2, 1:5 Daniel Biechele (25., 83.), 1:2 Andreas Paulus (52.), 1:3 Julius Boscher (67.), 1:4 David Villinger (78.), 2:5 Eigentor (86.). Res.: 0:4.

SV Kirchdorf ‐ FC Bellamont 3:0 (1:0). In der ersten Halbzeit war die Partie noch ausgeglichen. Durch die zwei Platzverweise für die Gäste (53. und 68.) bekam der SVK ein deutliches Übergewicht und siegte am Ende hochverdient. Tore: 1:0 Michael Oks (45.), 2:0, 3:0 Tobias Göppel (54., 65.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für den FCB (53.), Rot für den FCB (68.). Res.: 0:0.

SGM Ummendorf/Fischbach ‐ SGM Rot/Haslach 7:0 (4:0). Ummendorf/Fischbach kehrte im Heimspiel gegen Rot/Haslach zu alter Stärke zurück. Die Gastgeber waren über die gesamte Spielzeit klar überlegen. Mann des Spiels war Stefan Grell mit seinen vier Toren, wobei er in der ersten Halbzeit einen Hattrick erzielte. Tore: 1:0, 2:0, 4:0, 6:0 Stefan Grell (11., 12., 38., 59.), 3:0 Manuel Buschmann (20.), 5:0 Stefan Hess (48.), 7:0 Philipp Theißler (86.). Res.: 0:0.

SV Winterstettenstadt ‐ BSC Berkheim 3:2 (1:0). Bei widrigen Wetterverhältnissen war technisch nicht viel möglich, deshalb wurde die Partie vom Kampf bestimmt. Die Heimelf konnte sich besser ins Szene setzen und gewann daher am Ende verdient. Der Anschlusstreffer der Gäste kam zu spät. 1:0, 3:1 Julian Köberle (12., 81.), 1:1 Moritz Krischke (48.), 2:1 Andreas Ruß (53.), 3:2 Mike Schlander (92.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für den SVW (90. +5). Res.: 2:1.