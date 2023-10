SV Burgrieden überzeugt gegen Schwendi

In den ersten fünf Partien des siebten Spieltags der Bezirksliga Riß gab es zum Teil überraschende Resultate. Der SV Burgrieden schickte die SF Schwendi mit 3:0 geschlagen nach Hause, die zuvor so heimstarke SGM Muttensweiler/Hochdorf unterlag gegen den TSV Kirchberg mit 0:1. Der dritte Aufsteiger Wacker Biberach zog beim 0:1 im Derby gegen die SGM Warthausen/Birkenhard den Kürzeren.

FC Wacker Biberach ‐ SGM Warthausen/Birkenhard 0:1 (0:0). Das Lokalderby am Erlenweg hatte bestenfalls mittelmäßiges Bezirksliga-Format und hätte eigentlich keinen Sieger verdient gehabt. Die SGM hatte in Halbzeit eins etwas mehr Ballbesitz, konnte damit aber erst kurz vor der Pause etwas anfangen, als bei einer Doppelchance aber Pfosten und Querlatte im Weg standen. In einer Drangphase der SGM nach der Pause kam die Heimelf nicht zur Entlastung und produzierte einen unnötigen Elfmeter, den dann Andreas Wonschick (51.) zum 0:1 nutzte. Boris Nji hatte für Wacker die erste Torchance und wurde dann bei seinem Tor wegen angeblicher Abseitsstellung zurückgepfiffen.

SV Burgrieden ‐ SF Schwendi 3:0 (3:0). Die Heimelf fand durch aggressives Spiel und gutes Pressing schnell in die Partie. Tobias Enderle hatte nach 15 Minuten den ersten Treffer auf dem Fuß. Der gelang dann Michael Adler (18.) per Kopf nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Jonas Enderle. Der SVB ließ nicht locker, nach guter Vorarbeit von David Reuder traf Marcel Karremann (27.) mit links ins lange Eck zum 2:0. Mathias Brinsa (43.) überlistete den etwas zu weit vor dem Tor postierten Gästekeeper zum 3:0. Die Gäste kamen nach der Pause deutlich auf, Pascal Gietl (46.) verhinderte auf der Torlinie den schnellen Anschluss. Die SF konnten bis zum Ende mit mehr Ballbesitz wenig anfangen und den verdienten Sieg des SVB nicht gefährden.

SV Baustetten ‐ SV Steinhausen 2:1 (1:0). Der SVB zeigte sich verbessert und beendete die Ergebniskrise mit einem allerdings etwas glücklichen Sieg. In der an Spielanteilen und Chancen ausgeglichenen ersten Hälfte, in der Cedric Welz für den SVB nur Aluminium traf, stellte Philipp Birk-Braun (34.) mit einem sehenswerten Freistoß das 1:0 her. Die Gäste kamen stark aus der Kabine, nach Flanke Sven Waizenegger glich Marcus Rothenbacher (52.) satt zum 1:1 aus. Danach schien die Partie zugunsten der Gäste zu kippen. Manoel Leven (81.) nutzte aber einen an Cedric Welz verwirkten Elfer zum 2:1. In der Schlussminute rettete Birk-Braun auf der Torlinie gegen Matthias Wanner.

SGM Muttensweiler/Hochdorf ‐ TSV Kirchberg 0:1 (0:1). Beide Mannschaften hatten einen flotten Beginn, die Gäste waren aber einen Tick griffiger.Nach zehn Minuten landete eine Kopfballabwehr der SGM auf der Torlatte. Nach guter Vorarbeit und feiner Flanke von Sven Häckelsmiller traf Tobias Knoll (16.) zum 0:1. Die Gäste blieben gefährlich und scheiterten an SGM-Keeper Florian Fritzenschaf. Die ersten offensiven Ausrufezeichen kamen vor der Pause von Leo Gnandt, der erst knapp verzog und danach das Außennetz traf. Nach dem Wechsel verflachte die Partie, Dominik Breher für den TSV und Paul Britsch hatten Chancen zur Ergebnisänderung.

SGM Ringschnait/Mittelbuch ‐ SV Schemmerhofen 3:0 (2:0). Die Gäste mussten in Mittelbuch auf die „Ehe-Fraktion“ verzichten und waren gegen eine vor allem in der ersten Hälfte überzeugende SGM chancenlos. Luka Wiest traf für die Heimelf bereits nach 30 Sekunden per Kopf nur den Pfosten, der 20-jährige Angreifer der SGM legte dann aber dreifach nach. Nach Steckpass von Julian Kloos traf Lukas Wiest (7., 39.) ins lange Eck zum 1:0 und nach guter Vorarbeit von Marco Münst zum 2:0. Dazwischen hatten die Gäste mit einem Kopfball bei ihrer einzigen Torchance Pech. Die SGM kamen zu vielen weiteren Chance, eine davon nutzte wieder Luka Wiest (63.) auf Verlängerung von Kloos zum nie gefährdeten 3:0.