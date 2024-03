SV Burgrieden siegt im Lokalderby 4:1

Der SV Burgrieden hat am 17. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß das Lokalderby gegen den FV Olympia Laupheim II mit 4:1 für sich entschieden. Mitaufsteiger SGM Muttensweiler/Hochdorf landete beim 4:1-Erfolg in Schwendi den dritten Sieg in Folge. Die TSG Achstetten unterlag beim Tabellenzweiten SGM Ringschnait/Mittelbuch spät mit 1:2. Der TSV Kirchberg kam beim Spitzenreiter SV Reinstetten zu einem 2:2.

SV Burgrieden - FV Olympia Laupheim II 4:1 (1:1). Vor der Partie legten die Teams eine Schweigeminute für den nach schwerer Krankheit verstorbenen SVB-Akteur Lukas Öchsle ein. Die Gäste hatten den besseren Start, Dario Micic (11.) traf aus 16 Metern zum 0:1. Danach steigerte sich aber der SVB. David Reuder (44.) jagte dem Gästekeeper die Kugel ab und glich zum 1:1 aus. Mitten in eine kleinere Gästedrangphase köpfte Maximilian Locherer (60.) eine Halbfeldflanke zum 2:1 ein. Olympia II traf danach nur Alu, Jonas Enderle (76.) in den Winkel zum 3:1. Hendrik Thanner (79.) machte nach Querpass von Robyn Kröner mit sattem Schuss das 4:1.

SV Dettingen - SV Baustetten 0:0. Die Gäste hatten in Halbzeit eins mehr Zug zum Tor, Emil Baur traf mit einem direkten Freistoß nur die Querlatte. Beim besten Gästeangriff verpasste Florian Betz nach Rückpass von Christian Bucher knapp die Führung. Die in der ersten Hälfte gehemmt spielende Heimelf trat nach der Pause mutiger und entschlossener auf. Die Gäste konnten aus der Überzahl in der Schlussviertelstunde kein Kapital schlagen und hatten sogar Glück, als Jürgen Göppel aus sehr guter Position knapp verfehlte. Bes. Vork: Gelb-Rot für Dominik Kalbrecht (75./SVD).

SF Schwendi - SGM Muttensweiler/Hochdorf 1:4 (1:1). Die Gäste waren wie erwartet enorm kampf- und laufstark. Die Heimelf hatte aber durch das 1:0 von Adrian Ruf (15.) den besseren Start, versäumte es danach jedoch nachzulegen. Leo Gnandt (41.) traf für die Gäste sehenswert in den Winkel zum 1:1. Nach der Pause verhinderte ein Gästeabwehrspieler kurz vor der Linie die erneute Führung durch Tobias Mayr. Stattdessen stellte die SGM mit einem Doppelschlag durch Lukas Eisele (74.) per Elfmeter auf 1:2 und Louis Ruß (76.) auf 1:3. Leo Gnandt (90. +3) ließ für den Aufsteiger noch das 1:4 folgen.

FC Wacker Biberach - SV Steinhausen 0:4 (0:2). Wacker hatte eine gute Anfangsphase und auch mehr Ballbesitz. Die Gäste fuhren aus einer kompakten Abwehr heraus aber starke Konter und nutzen jede Schwäche aus. Fabian Pfender (9.) netzte im Nachschuss zum 0:1 ein, Tobias Rothenbacher (26.) nutzte einen kapitalen Abwehrfehler zum 0:2. Den Wacker-Hoffnungen auf eine Aufholjagd schob Tobias Rothenbacher (46.) mit einer direkt verwandelten Ecke zum 0:3 den Riegel vor. Die Gäste ließen nichts mehr anbrennen und kamen durch Michael Kienle (81.) sogar zum 0:4.

SV Schemmerhofen - SGM Warthausen/Birkenhard 2:0 (1:0). In der ausgeglichenen ersten Hälfte parierte SGM-Keeper Manfred Krause anfangs stark gegen Justin Ehe. Nach einer Flanke von Spielertrainer Andreas Ludwig köpfte ein SGM-Abwehrspieler (19.) unglücklich zum 1:0 ins eigene Netz. Das Glück fehlte der SGM auch beim Lattenschuss von Nikolaos Vlachodimos. Die Gastgeber kamen gut aus der Kabine. Nach einem Steckpass von Ludwig traf Dario Ehe (51.) zum 2:0 für den SVS, der dann klar spielbestimmend war und noch weitere Chancen ausließ. Bes.Vork.: Gelb-Rot für Stefan Pavlovic (90. +1/SGM).

SGM Ringschnait/Mittelbuch - TSG Achstetten 2:1 (0:0). Die Heimelf war in der von beiden Seiten sehr intensiv geführten Partie in der ersten halben Stunde gut im Spiel, fand aber im letzten Drittel nicht die richtigen Lösungen. Nach Querpass von Daniel Krug in den Strafraum traf Fabian Scheck (67.) zum 0:1. Anthony Procopio (86.) stieg bei einer Ecke von Michael Weber gegen die groß gewachsene TSG-Abwehr am höchsten und köpfte zum 1:1 ein. Nach einem Pass von Marco Münst tanzte Michael Wiest (90. +4) den Gegenspieler aus und traf zum umjubelten 2:1.

SV Reinstetten - TSV Kirchberg 2:2 (1:1). Die Gäste kamen in einer umkämpften Partie nicht ganz unverdient zum Remis. Nach einer Flanke von Athanasiadis aus dem Halbfeld netzte SVR-Kapitän Philipp Kolb (4.) früh volley zum 1:0 ein. Lukas Kohler (11.) bestrafte einen von mehreren SVR-Abwehrfehler an diesem Tag zum 1:1. Nach einem Flankenlauf von Karl Hampp bis zur Grundlinie staubte Isaak Athanasiadis (50.) zum 2:1 ab. Der SVR verpasste danach die Entscheidung, Lukas Kohler (72.) glich für den TSV wieder zum 2:2 aus.