SV Burgrieden braucht Derbysieg

Auch den 17. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß am 30. März (Karsamstag) prägt eindeutig der Kampf um Punkte gegen den Abstieg. Aufsteiger SV Burgrieden empfängt im Derby Olympia Laupheim II, die SF Schwendi haben es mit der sehr gut gestarteten SGM Muttensweiler/Hochdorf zu tun. Anpfiff ist bei der Partie Reinstetten gegen Kirchberg um 17.30 Uhr, bei allen anderen Spielen um 15 Uhr.

Fesseln im Abstiegskampf lösen

Der SV Burgrieden konnte die Fesseln im Abstiegskampf bisher noch nicht lösen. Nach einem Punkt aus zwei Partien hat der Aufsteiger als Vorletzter etwas, aber noch nicht entscheidend an Boden verloren. Umso wichtiger wäre jetzt gegen den FV Olympia Laupheim II im ersten von zwei Lokalderbys in Folge der vierte Saisonsieg. Was die Gäste aus Laupheim eine Woche nach einer völlig überraschenden Spielabsage anzubieten haben, muss man abwarten. Bisher schlägt ein torloses Remis zu Buche, in der Vorrunde teilte man sich beim leistungsgerechten 2:2 die Punkte.

Der SV Dettingen ist nach der Heimniederlage im Kellerduell am vorläufigen Saisontiefpunkt angekommen. Um den kleinen Funken Resthoffnung auf den Ligaverbleib zu erhalten, braucht der SVD im zweiten Heimspiel in Folge gegen den SV Baustetten erstens eine klare Steigerung und zweitens einen Sieg. Die Gäste sind neben der Heimelf das einzige Team ohne Punkte im neuen Jahr und stehen als Tabellenneunter bei nur noch einem kleinen Polster auf die Abstiegsränge ordentlich unter Zugzwang. Schon beim Vorrundenremis hatte der SVB seine liebe Mühe.

Deutliche Signale

Abstiegskampf ist auch Kampf mit den Nerven. Bei den SF Schwendi mussten am Vorsonntag zwei Akteure vorzeitig mit Rot und Gelb-Rot zum Duschen. Umso höher ist das Remis in Warthausen für die Sportfreunde mit nur noch neun Akteuren auf dem Platz einzuschätzen. Die Schwarz-Weißen stehen gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf vor einer sehr knackigen Heimaufgabe. Die SGM setzte nämlich mit zwei Auswärtssiegen in Folge deutliche Signale, musste selber aber auch Partien in Unterzahl beenden. Vor Wochenfrist gab es Gelb-Rot, zwei Wochen zuvor Rot. Die Partie in Schwendi erscheint völlig offen.

Es läuft beim SV Schemmerhofen. Mit der jahresübergreifend fünften Partie in Folge ohne Niederlage mit vier Siegen befindet sich man auf einem sehr guten Weg. Im bereits vierten Heimspiel in Serie trifft man auf die SGM Warthausen/Birkenhard, deren dritten Platz zur Winterpause aktuell der SVS einnimmt. Endlich wieder auswärts sagt man sich wohl bei der SGM, die aus den zwei bisherigen Heimspielen nur einen Punkt ergatterte. Auf fremdem Geläuf hat der Sechste die zweitbeste Bilanz mit bereits fünf Siegen. Bei der kurzen Heimreise soll Zählbares im Gepäck sein.

Schalter umlegen

Wundertüte FC Wacker Biberach - von Woche zu Woche zeigt der Aufsteiger ein anderes Gesicht. Zuletzt beim 0:4 in Kirchberg sein schlechtes. Im Heimspiel gegen den SV Steinhausen müssen die auf dem ersten Abstiegsplatz positionierten Kreisstädter nicht zum ersten Mal in dieser Saison den Schalter umlegen. Der SVS darf mit seinem Start mit vier Zählern aus zwei Partien zufrieden sein. Für den Tabellenfünften sind aber noch zwei Rechnungen offen, die man nun auf Kunstrasen am Erlenweg begleichen will. Im Relegationsspiel unterlag man Wacker 1:3, in der Hinrunde 1:2.

Ob Trainer Reiner Voltenauer von der SGM Ringschnait/Mittelbuch über den absagebedingten Sieg aus der Vorwoche restlos glücklich war, ist nicht bekannt. Jedenfalls fehlt dem Tabellenzweiten vor der Heimpartie gegen die TSG Achstetten etwas die Spielpraxis. Außerdem hat man an die Vorrundenpartie schlechte Erinnerungen, in der es eine der bisher drei Niederlagen gab. Die TSG bestreitet ihr drittes Auswärtsspiel in Folge und zeigte in den beiden vorangegangen Spielen bei einem klaren Sieg und einer knappen Niederlage viel Biss. An der Dürnach will man nicht leer ausgehen.

Kirchberg kommt mit Empfehlung ins Waldstadion

Mit zwei glatten und auch weitgehend problemlosen 3:0-Siegen kam Titelfavorit SV Reinstetten optimal aus dem Startblock. In der Defensive um Mathias Wesolowski war der Tabellenführer bisher kaum gefordert, das könnte sich im Heimspiel gegen den Tabellenvierten TSV Kirchberg aber durchaus ändern. Die Gäste aus dem Illertal kommen mit der Empfehlung eines starken 4:0-Heimsiegs ins Waldstadion, alle vier Treffer gingen auf das Konto des Spieltrainerduos Daniel Kohler und Dominik Breher. Der TSV ist Außenseiter, will daraus aber das Beste machen.