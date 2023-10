SV Baustetten im Stadtderby klarer Sieger

Spitzenreiter SV Reinstetten ist am achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß beim Dritten SGM Warthausen/Birkenhard zu einem 5:2-Erfolg gekommen. Der Zweite Ringschnait/Mittelbuch kam gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf spät zum 2:1-Sieg. Die zuvorige Erfolgsserie des TSV Kirchberg fand beim 2:5 in Steinhausen ihr Ende. Der SV Dettingen feierte mit seinem 1:0-Sieg in Achstetten den ersten Dreier der Saison.

TSG Achstetten ‐ SV Dettingen 0:1 (0:1). Die Gäste spielten besser als es der derzeitige Platz aussagt, bei der TSG machte sich das Fehlen einiger Stammkräfte bemerkbar. In der über weite Strecken im Mittelfeld sehr umkämpften Partie netzte Eren Karadeniz (26.) zum bis dahin auch verdienten 0:1 ein. Die Platzherren hatten nach der Pause wohl mehr Ballbesitz, kamen aber nur selten gefährlich in die Gästebox. Roland Dreja (58.) traf für die TSG per Kopf nur die Querlatte. In der vom Schiri ansonsten gut geleiteten Partie hätte die TSG nach Foul an Lukas Schick noch gerne einen Elfer gesehen.

FV Olympia Laupheim II ‐ SV Baustetten 0:4 (0:1). Die Gäste hatten im Stadtderby gegen die völlig enttäuschende Heimelf einen idealen Start. Marcel Schwarzmann (6.) verwertete eine Flanke per Heber zum 0:1. Der SVB-Co-Spielertrainer war im weiteren Verlauf der überragende Akteur auf dem Platz. Bis zur Pause traf der SVB zweimal noch das Aluminium. Nach Steckpass von Cedric Welz stellte Schwarzmann (56.) auf 0:2 und Welz (58.) nach langem Pass von Schwarzmann auf 0:3. Das 0:4 von Schwarzmann (62.) bereitete erneut Welz vor. Olympia II gab in der Partie nur zwei Torschüsse ab.

SGM Warthausen/Birkenhard ‐ SV Reinstetten 2:5 (1:2). Der Tabellenführer hatte zunächst Pech, als Kolb nur Aluminium traf. Andreas Wonschick (20.) nutzte einen an Jona Winkler verwirkten Elfer zum 1:0. Philipp Kolb (35.) nutzte einen Schnittstellenpass zum 1:1. Ein von Christoph Haas provoziertes Eigentor (36.) führte zum 1:2 und ein Kopfball von Mathias Wesolowski (61.) nach Freistoß Athanasiadis zum 1:3. Ein Eigentor der Gäste (74.) brachte die bis zum 1:1 gleichwertige SGM nochmals ins Spiel. Christoph Haas (81.) setzte sich nach langem Ball aber mit dem 2:4 durch. Selin Leicht traf für die SGM nur Alu, Isaak Athanasiadis (89.) schob noch zum 2:5 ein.

SV Steinhausen ‐ TSV Kirchberg 5:2 (1:2). Der SVS kam trotz 40-minütiger Unterzahl mit einer großartigen Energieleistung zum Sieg. Alexander Luppold (11.) traf nach einem Steckpass vom Innenpfosten zum 0:1, Marcus Rothenbacher (39.) glich aus 35 Metern in den Torwinkel zum 1:1 aus. Dominik Breher (45.) schoss die Gäste mit einem abgefälschten Freistoß zum 1:2. Nach Gelb-Rot für Lukas Borner (48.) köpfte Florian Kienle (54.) zum wichtigen 2:2 ein. Philipp Borner (73.) traf nach einer Ecke knallhart unter die Latte zum 3:2, Matthias Wanner (78.) nach Konter zum 4:2. SVS-Kapitän Marcus Rothenbacher (86.) netzte sogar noch zum 5:2 ein.

SGM Ringschnait/Mittelbuch ‐ SGM Muttensweiler/Hochdorf 2:1 (1:0). Die Gäste hatten durch Fabian Scheffold in der Anfangsphase eine gute, dann aber trotz sehr aggressiver Spielweise lange Zeit einzige Möglichkeit. Die Heimelf hatte daraufhin mehr Spielanteile und kam durch Marco Münst (25.) nach guter Vorarbeit von Luka Wiest zum 1:0. Auch nach der Pause waren die Gastgeber optisch überlegen, der letzte entscheidende Pass gelang aber oft nicht. Luca Kaiser (85.) glich für die Gäste bei ihrer einzigen gelungenen Offensivaktion aus, nach Flanke von Julian Kloos markierte aber der eingewechselte Michael Wiest (90.) aus der Drehung das 2:1.

SV Schemmerhofen ‐ SV Burgrieden 4:0 (2:0). Die Heimelf beendete ihre Negativserie mit einem verdienten Sieg. Marc Habrik (8., 18.) verwerte für den giftigeren SVS einen Steckpass von Dario Ehe zum 1:0 und bestrafte dann einen Fehler der Gäste im Spielaufbau mit dem 2:0. In der Folge ließ die Heimelf die eine oder andere Möglichkeit liegen, bei der besten Gästechance war SVS-Keeper Fabian Egger gegen Tobias Enderle auf dem Posten. Der Aufsteiger kam nach der Pause besser ins Spiel, ohne zu ganz großen Chancen zu kommen. Kim Joel Lück (81.) und Dario Ehe (83.) stellten mit einem Doppelschlag das 4:0 her.

SF Schwendi ‐ FC Wacker Biberach 3:3 (1:3). Die SF waren anfangs gut im Spiel, Adrian Ruf (7.) nutzte einen Gästefehler zum 1:0. In einer Tiefschlafphase lud die Heimelf förmlich zu Gegentreffern ein. Mit einem direkt verwandelten Freistoß von Giovane Eisler (18.) glich Wacker zum 1:1 aus und kam durch den Doppelschlag von Ersin Cerimi (19., 23.) vor stattlicher Kulisse zum 1:3-Pausenvorsprung. Ivan Bagaric (73.) verkürzte nach Vorarbeit von Yannick Harsch aus dem Rückraum auf 2:3. Mit einem direkt verwandelten Freistoß sicherte Andrija Puljiz (90. +5) noch das verdiente 3:3.